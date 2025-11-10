До такого раніше не додумувалися: стало відомо про шокуючий крок Путіна для розширення ви=бивства українців

Росія стикається з постійною потребою в поповненні армії через значні втрати на війні в Україні. Щоб полегшити набір, у країні вже запровадили нові правила призову, повідомив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, через проблеми з комплектуванням війська Росія перейшла на безперервний призов, який триватиме протягом усього року замість дворазового. Такого раніше не було.

Ступак зазначив, що строкова служба завжди була чутливою темою для росіян, ще з часів війни в Афганістані та конфліктів у Чечні. Хоча строковиків рідко кидають на бойові штурми, на контрактників чинять тиск: підписав контракт — і на фронт.

Водночас у Росії триває набір резервістів, які нібито мають посилювати ППО для охорони критичної інфраструктури, але їх цілком можуть перекидати на окуповані території України.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що щомісяця до армії Росії залучають щонайменше 35 тисяч військових. Економіст Олег Пендзин додав, що Кремль скорочує одноразові виплати за підписання контрактів і в 2026 році може вдатися до радикальніших заходів.

Видання The Telegraph наголосило, що у Кремлі вже змінюють законодавство, готуючись до можливої нової хвилі мобілізації, що свідчить про серйозні наміри щодо посилення армії.

