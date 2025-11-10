До этого раньше не додумывались: стало известно о шокирующем шаге Путина для расширения вы = убийства украинцев

Россия сталкивается с постоянной потребностью в пополнении армии из-за значительных потерь на войне в Украине. Чтобы облегчить набор, в стране уже были введены новые правила призыва, сообщил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

По его словам, из-за проблем с комплектованием войск Россия перешла на непрерывный призыв, который продлится в течение всего года вместо двукратного. Такого раньше не было.

Ступак отметил, что срочная служба всегда была чувствительной темой для россиян еще со времен войны в Афганистане и конфликтов в Чечне. Хотя срочники редко бросают на боевые штурмы, на контрактников оказывают давление: подписал контракт — и на фронт.

В то же время, в России продолжается набор резервистов, которые якобы должны усиливать ПВО для охраны критической инфраструктуры, но их вполне могут опрокидывать на оккупированные территории Украины.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что ежемесячно в армию России привлекают не менее 35 тысяч военных. Экономист Олег Пендзин добавил, что Кремль сокращает единовременные выплаты за подписание контрактов и в 2026 году может прибегнуть к более радикальным мерам.

Издание The Telegraph подчеркнуло, что в Кремле уже меняют законодательство, готовясь к возможной новой волне мобилизации, что свидетельствует о серьезных намерениях по усилению армии.

