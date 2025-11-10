"Это все надолго": украинцам рассказали ужасающую перспективу на ближайшую зиму

Массированный ракетный удар России по Украине в ночь на 8 ноября вызвал серьезные повреждения энергетической и газовой инфраструктуры и полную остановку генерации госкомпании "Центрэнерго". Эксперты оценивают потери в энергосистеме не менее 1 ГВт, что однозначно приведет к длительным отключениям электроэнергии, сообщает "Экономическая правда".

Фото: 24 Канал

Эта ночь стала одной из самых сложных для украинской энергосистемы. Больше всего пострадала "Центрэнерго", генерация которой практически остановилась. Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области были разрушены в результате ракетных атак. Сильные повреждения получила и Приднепровская ТЭС компании ДТЭК. Также пострадали ключевые объекты "Укрэнерго" и облэнерго, отвечающие за передачу и распределение электроэнергии по стране.

Не обошли атаки и гидроэлектростанции. Кременчугская ГЭС в Светловодске Кировоградской области была атакована дронами и ракетами, которые почувствовали местные общины. Кроме того, вражеские обстрелы затронули газовую и нефтяную инфраструктуру. Пострадали Укргаздобыча, Укрнефть и Smart Energy. В одном из объектов Харьковской области погиб работник.

Для "Нефтегаза" это уже девятая атака на газовую инфраструктуру с начала октября. Специалисты работают над стабилизацией системы, но процесс восстановления требует времени.

Энергетики предупреждают: дефицит электроэнергии будет только расти. Представители правительства отмечают, что отмена графиков отключений пока невозможна. Даже частичное восстановление генерации требует отключения оборудования для ремонта и быстро вернуть в работу Трипольскую и Змиевскую ТЭС не удастся.

По прогнозам экспертов, в ближайшие недели страна будет жить в режиме 3-4 очередей отключений с постепенной стабилизацией до двух очередей, а затем одной. Однако в приграничных и прифронтовых областях удары и отключения могут оставаться постоянными в течение всей зимы.

