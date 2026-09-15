Це стало небувалим шоком для всіх: озвучено гучний інсайд про скандал зі втечею Кравченка

Ситуація навколо Руслана Кравченка та його виїзду за кордон спричинила резонанс навіть усередині Офісу генерального прокурора. Частина співробітників відомства нібито була здивована діями керівника, а його подальше повернення до України опинилося під питанням. Про це заявила голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, про настрої в ОГП вона могла судити під час особистого візиту до будівлі відомства на Різницькій. Богуславець стверджує, що багато співробітників не приховували свого ставлення до ситуації.

"Всі до нас усміхалися, насправді з підтримкою більшість з них. Бо ж ми розуміємо, що Кравченко на посаді один рік, а в Генпрокуратурі працюють люди по 10–20 років. З наших джерел, люди самі були в шоці від нахабності генерального прокурора", — розповіла вона.

Сам Кравченко підтверджував, що перебуває за межами України у закордонному відрядженні. За його словами, метою поїздки є інформування міжнародних партнерів про ситуацію навколо українських антикорупційних органів.

Однак Богуславець висловила сумнів, що він повернеться до країни добровільно.

"Я більш ніж впевнена, що ніякий Кравченко до України не повернеться. Хіба до нього будуть застосовані такі, знаєте, засоби примусу", — заявила керівниця центру. Це є її оцінкою, а не підтвердженим фактом.

Богуславець також заявила, що ще під час призначення Кравченка застерігала президента Володимира Зеленського щодо можливих ризиків такого кадрового рішення. Водночас вона припустила, що Банкова могла знати про обставини його виїзду. Доказів цього твердження вона у наведеному коментарі не представила.

"Вже коли сьогодні він зрозумів, що Кравченко його підставив, ну, вже дуже сильно, це погано вже дуже виглядає", — підсумувала Богуславець.



Портал "Коментарі" раніше писав, що заява президента США Дональда Трампа із проханням до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах демонструє суперечливу тенденцію в американській політиці. Водночас сам факт такого прохання може свідчити про зростання суб'єктності України. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.