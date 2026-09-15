Это стало небывалым шоком для всех: озвучен громкий инсайд о скандале с бегством Кравченко

Ситуация вокруг Руслана Кравченко и его выезда за границу вызвала резонанс даже внутри Офиса генерального прокурора. Часть сотрудников ведомства якобы была удивлена действиями руководителя, а его дальнейшее возвращение в Украину оказалось под вопросом. Об этом заявила глава Антикоррупционного центра "Граница" Мартына Богуславец.

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По ее словам, о настроениях в ОГП она могла судить во время личного визита в здание ведомства на Резницкой. Богуславец утверждает, что многие сотрудники не скрывали своего отношения к ситуации.

"Все до нас улыбались, на самом деле с поддержкой большинство из них. Ведь мы понимаем, что Кравченко в должности один год, а в Генпрокуратуре работают люди по 10–20 лет. Из наших источников, люди сами были в шоке от наглости генерального прокурора", — рассказала она.

Сам Кравченко подтверждал, что находится за пределами Украины в заграничной командировке. По его словам, цель поездки — информирование международных партнеров о ситуации вокруг украинских антикоррупционных органов.

Однако Богуславец выразила сомнение, что он вернется в страну добровольно.

"Я более чем уверена, что никакой Кравченко в Украину не вернется. Разве к нему будут применены такие, знаете ли, средства принуждения", — заявила руководитель центра. Это ее оценка, а не подтвержденный факт.

Богуславец также заявила, что еще во время назначения Кравченко предостерегала президента Владимира Зеленского о возможных рисках такого кадрового решения. В то же время, она предположила, что Банковая могла знать об обстоятельствах его выезда. Доказательств этого утверждения она в данном комментарии не представила.

"Уже когда сегодня он понял, что Кравченко его подставил, ну, уж очень сильно, это плохо уж очень выглядит", — подытожила Богуславец.



Портал "Комментарии" ранее писал, что заявление президента США Дональда Трампа с просьбой в Украину воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам демонстрирует противоречивую тенденцию в американской политике. В то же время сам факт такой просьбы может свидетельствовать о росте субъектности Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.