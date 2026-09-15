Трамп вже змушений стати на коліна перед Україною: дипломат вказав на кардинальний перелом у війні



















Заява президента США Дональда Трампа із проханням до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах демонструє суперечливу тенденцію в американській політиці. Водночас сам факт такого прохання може свідчити про зростання суб'єктності України. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дипломат різко розкритикував позицію американського президента. На його думку, заклики не атакувати об'єкти, які мають значення для російської економіки та війська, фактично створюють додаткові обмеження для держави, яка захищається від агресії.

"Трамп не знайшов нічого іншого, ніж звернутися до Зеленського з проханням не бити по російських НПЗ. Ну, я не знаю, що тут більше — цинізму, зневаги до України чи нерозуміння, що відбувається у світі", — заявив Огризко.

Однак у цій ситуації він побачив і важливий для Києва сигнал. Якщо раніше Вашингтон, за його оцінкою, міг диктувати Україні умови, то тепер американський президент змушений саме звертатися до Києва з проханнями.

"Сьогодні Трамп не те що не може наказати: "Робіть так чи інакше", він сьогодні звертається до України з проханням не бити по Росії", — наголосив дипломат.

Огризко вважає це свідченням того, що за останній час міжнародна вага України суттєво змінилася. Здатність Києва впливати на процеси, які мають значення далеко за межами російсько-української війни, змушує навіть найбільших світових гравців рахуватися з українською позицією.

"Це ознака того, що Україна таки реально стає країною, яка є суб'єктною, причому не в якомусь регіональному плані, а суб'єктною в глобальному вимірі", — підсумував Огризко.

На його думку, Україні необхідно й надалі посилювати власні позиції та поглиблювати співпрацю з Європою, яка дедалі чіткіше усвідомлює спільну загрозу з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що результати проміжних виборів до Конгресу США не варто оцінювати для України лише через перемогу демократів чи республіканців. Для Києва набагато важливіше, наскільки новий склад американського парламенту буде готовий підтримувати Україну та стримувати можливі рішення Білого дому, які суперечитимуть її інтересам. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.