Це стало для багатьох шоком: яку компанію визнано найприбутковішою у світі

OnlyFans стала найприбутковішою компанією у світі, заробивши 37,6 млн доларів США на одного співробітника в 2024 році при штаті всього 42 людини, що значно перевершило показники Nvidia (3,6 млн доларів США) та Apple (2,4 млн доларів США).

Британська платформа підписки зафіксувала чистий виторг у розмірі 1,41 млрд доларів США від обсягу транзакцій у розмірі 7,22 млрд доларів США та чистий прибуток у розмірі 520 млн доларів США.

Загальний прибуток авторів склав 5,8 млрд доларів США, при цьому OnlyFans утримує комісію в розмірі 20%. На платформі зареєстровано 4,6 млн авторів та 377 млн зареєстрованих користувачів.

Заснована у 2016 році Тімом Стоклі, компанія, яка володіє контрольним пакетом акцій, Леонід Радвінський отримав дивіденди у розмірі 701 млн. доларів США. Кількість облікових записів авторів зросла на 13%, а кількість облікових записів шанувальників — на 24% на рік.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дубай стрімко перетворюється на нову світову "столицю OnlyFans". Незважаючи на суворі закони шаріату, заборону порнографії та офіційний контроль за мораллю, сотні творців контенту для дорослих переїжджають туди з Європи, США та інших країн. Причиною переїзду стали не розкіш чи пляжі, а податки, точніше їхня відсутність.

Також видання "Коментарі" повідомляло – громадяни України, які з 2020 по 2022 рік отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans, накопичили податковий борг у розмірі 384,7 млн грн. Таку відповідь на запит ЕП надали до Державної податкової служби та станом на 1 вересня 2025 року.

"Під час відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, що виник у фізичних осіб — податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи) 2020-2022 роки становить 384,7 млн грн", – йдеться у відповіді ДПС.



