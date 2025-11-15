Это стало для многих шоком: какая компания признана самой прибыльной в мире

OnlyFans стала самой прибыльной компанией в мире, заработав 37,6 млн долларов США на одного сотрудника в 2024 году при штате всего 42 человека, что значительно превзошло показатели Nvidia (3,6 млн долларов США) и Apple (2,4 млн долларов США).

OnlyFans. Фото: из открытых источников

Британская платформа подписки зафиксировала чистую выручку в размере 1,41 млрд долларов США от объема транзакций в размере 7,22 млрд долларов США и чистую прибыль в размере 520 млн долларов США.

Общий доход авторов составил 5,8 млрд долларов США, при этом OnlyFans удерживает комиссию в размере 20%. На платформе зарегистрировано 4,6 млн авторов и 377 млн зарегистрированных пользователей.

Основанная в 2016 году Тимом Стокли, компания, владеющая контрольным пакетом акций, Леонид Радвинский получил дивиденды в размере 701 млн долларов США. Количество аккаунтов авторов выросло на 13%, а количество аккаунтов поклонников — на 24% в год.

