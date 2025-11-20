«Це розірвало серце»: легендарний хор «Гомін» передав 1 мільйон гривень постраждалим у Тернополі після кривавого удару РФ

Хор "Гомін" передав один мільйон гривень на підтримку людей, які постраждали від російського обстрілу Тернополя. Про рішення хору допомогти постраждалим тернополянам внаслідок агресії повідомила Територія А.

Хор «Гомін» пожертвував 1 000 000 грн жертвам теракту РФ у Тернополі: що сталося і кому підуть гроші

Після чергової варварської атаки російських військ по Тернополю, унаслідок якої загинули та постраждали мирні жителі, хор "Гомін" Львівського органного залу оголосив про передачу 1 000 000 гривень на допомогу постраждалим.

У команді хору зазначили, що Тернопіль має для них особливе значення: це друге місто в Україні за кількістю їхніх концертів, і серед хористів є ті, хто родом саме з Тернополя. Саме тому новина про трагедію стала для колективу особистим ударом.

У своєму зверненні хор написав:

"Сьогоднішня новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов’язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших “сусідів”. TEATR.org.ua спільно з хором “Гомін” передають 1 000 000 грн жертвам цієї трагедії. Сили вам і міцності пережити цей страшний день. Ми поруч".

Пожертвування стане частиною допомоги для родин загиблих та поранених, а також тих, хто отримав матеріальні втрати внаслідок удару.

Подібні ініціативи мистецької спільноти — важливий сигнал солідарності та підтримки, яку українці демонструють одне одному під час російської агресії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

