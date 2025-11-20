«Это разорвало сердце»: легендарный хор «Гомин» передал 1 миллион гривен пострадавшим в Тернополе после кровавого удара РФ

Хор "Гомин" передал один миллион гривен в поддержку людей, пострадавших от российских обстрелов Тернополя. О решении хора помочь пострадавшим тернополянам в результате агрессии сообщила Территория А.

После очередной варварской атаки российских войск по Тернополю, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, хор "Гомин" Львовского органного зала объявил о передаче 1 000 000 гривен в помощь пострадавшим.

В команде хора отметили, что Тернополь имеет для них особое значение: это второй город в Украине по количеству их концертов, и среди хористов есть те, кто родом из Тернополя. Именно поэтому новость о трагедии стала для коллектива личным ударом.

В своем обращении хор написал:

"Сегодняшняя новость разорвала сердце в клочья. К сожалению, жизнь людей не вернуть. Но мы обязаны поддержать тех, кто пострадал от кровавой атаки наших соседей. TEATR.org.ua совместно с хором "Гомин" передают 1 000 000 грн жертвам этой трагедии. Силы вам и крепости пережить этот страшный день. Мы рядом".

Пожертвование станет частью помощи семьям погибших и раненых, а также тех, кто получил материальные потери в результате удара.

Подобные инициативы художественного сообщества важный сигнал солидарности и поддержки, которую украинцы демонстрируют друг другу во время российской агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.

