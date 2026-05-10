logo_ukra

BTC/USD

80824

ETH/USD

2321.82

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події "Це катастрофа": міністр назвав, скільки людей проживає в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

"Це катастрофа": міністр назвав, скільки людей проживає в Україні

На підконтрольній Україні території проживає лише 22–25 мільйонів людей, заявили у Мінсоцполітики.

10 травня 2026, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На підконтрольній уряду України території нині проживає від 22 до 25 мільйонів людей. Таку оцінку озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін, назвавши демографічну ситуацію в країні "катастрофою".

"Це катастрофа": міністр назвав, скільки людей проживає в Україні

Населення України різко скоротилося. Фото з відкритих джерел

Денис Улютін заявив, що у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб. Напередодні повномасштабної війни у 2022 році цей показник оцінювали приблизно у 41 мільйон. У 2026 році, після років війни, окупації та масової міграції, цифри скоротилися майже вдвічі.

"Я вважаю, що менше (осіб проживає на підконтрольній території). Це катастрофа. 22-25 млн", — сказав Улютін.

Міністр також зазначив, що близько трьох мільйонів людей продовжують проживати на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом. Таким чином, за словами Улютіна, загальне наслення України становить 25-28 млн людей.

Водночас оцінки демографів відрізняються. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що на контрольованій території проживає близько 29 мільйонів осіб. 

За словами Лібанової, головна причина демографічної кризи в Україні стосується не лише виїзду українців за кордон, а й високого рівня смертності та загального старіння населення. Вона також попередила про ризик нової хвилі еміграції після завершення воєнного стану. Йдеться насамперед про можливе возз’єднання сімей, коли чоловіки виїжджатимуть до жінок і дітей, які вже перебувають у країнах ЄС. За останніми оцінками, у країнах Європейського Союзу наразі проживає близько 4,4 мільйона українців. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що демографічна катастрофа може знищити Україну.

Також "Коментарі" писали про те, скільки українців живе за межею бідності. Демограф назвала точні цифри.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини