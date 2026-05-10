"Це катастрофа": міністр назвав, скільки людей проживає в Україні

На підконтрольній уряду України території нині проживає від 22 до 25 мільйонів людей. Таку оцінку озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін, назвавши демографічну ситуацію в країні "катастрофою".

Населення України різко скоротилося. Фото з відкритих джерел

Денис Улютін заявив, що у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб. Напередодні повномасштабної війни у 2022 році цей показник оцінювали приблизно у 41 мільйон. У 2026 році, після років війни, окупації та масової міграції, цифри скоротилися майже вдвічі.

"Я вважаю, що менше (осіб проживає на підконтрольній території). Це катастрофа. 22-25 млн", — сказав Улютін.

Міністр також зазначив, що близько трьох мільйонів людей продовжують проживати на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом. Таким чином, за словами Улютіна, загальне наслення України становить 25-28 млн людей.

Водночас оцінки демографів відрізняються. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що на контрольованій території проживає близько 29 мільйонів осіб.

За словами Лібанової, головна причина демографічної кризи в Україні стосується не лише виїзду українців за кордон, а й високого рівня смертності та загального старіння населення. Вона також попередила про ризик нової хвилі еміграції після завершення воєнного стану. Йдеться насамперед про можливе возз’єднання сімей, коли чоловіки виїжджатимуть до жінок і дітей, які вже перебувають у країнах ЄС. За останніми оцінками, у країнах Європейського Союзу наразі проживає близько 4,4 мільйона українців.

