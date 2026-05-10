"Это катастрофа": министр назвал, сколько людей проживает в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На подконтрольной правительству Украины территории сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек. Такую оценку озвучил министр социальной политики Денис Улютин, назвав демографическую ситуацию в стране "катастрофой".
Население Украины резко сократилось. Фото из открытых источников
Денис Улютин заявил, что в 1991 году население Украины составило около 48 миллионов человек. В преддверии полномасштабной войны в 2022 году этот показатель оценивали примерно в 41 миллион. В 2026 году после лет войны, оккупации и массовой миграции цифры сократились почти вдвое.
Министр также отметил, что около трех миллионов человек продолжают проживать на временно оккупированных территориях, включая Крым. Таким образом, по словам Улютина, общее насление Украины составляет 25-28 млн человек.
В то же время, оценки демографов отличаются. Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что на контролируемой территории проживает около 29 миллионов человек.
По словам Либановой, главная причина демографического кризиса в Украине касается не только выезда украинцев за границу, но и высокого уровня смертности и всеобщего старения населения. Она также предупредила о риске новой волны эмиграции по завершении военного положения. Речь идет, прежде всего, о возможном воссоединении семей, когда мужчины будут выезжать к женщинам и детям, которые уже находятся в странах ЕС. По последним оценкам, в странах Европейского Союза проживает около 4,4 миллиона украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что демографическая катастрофа может уничтожить Украину.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев живет за чертой бедности. Демограф назвала точные цифры.