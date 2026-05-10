Главная Новости Общество события "Это катастрофа": министр назвал, сколько людей проживает в Украине
"Это катастрофа": министр назвал, сколько людей проживает в Украине

На подконтрольной Украине территории проживает всего 22-25 миллионов человек, заявили в Минсоцполитики.

10 мая 2026, 12:05
На подконтрольной правительству Украины территории сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек. Такую оценку озвучил министр социальной политики Денис Улютин, назвав демографическую ситуацию в стране "катастрофой".

Население Украины резко сократилось.

Денис Улютин заявил, что в 1991 году население Украины составило около 48 миллионов человек. В преддверии полномасштабной войны в 2022 году этот показатель оценивали примерно в 41 миллион. В 2026 году после лет войны, оккупации и массовой миграции цифры сократились почти вдвое.

"Я считаю, что меньше (человек проживает на подконтрольной территории). Это катастрофа. 22-25 млн", — сказал Улютин.

Министр также отметил, что около трех миллионов человек продолжают проживать на временно оккупированных территориях, включая Крым. Таким образом, по словам Улютина, общее насление Украины составляет 25-28 млн человек.

В то же время, оценки демографов отличаются. Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что на контролируемой территории проживает около 29 миллионов человек.

По словам Либановой, главная причина демографического кризиса в Украине касается не только выезда украинцев за границу, но и высокого уровня смертности и всеобщего старения населения. Она также предупредила о риске новой волны эмиграции по завершении военного положения. Речь идет, прежде всего, о возможном воссоединении семей, когда мужчины будут выезжать к женщинам и детям, которые уже находятся в странах ЕС. По последним оценкам, в странах Европейского Союза проживает около 4,4 миллиона украинцев.

