Це дуже несподівано: Усик йде в футбол

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик повідомив, що став першим віцепрезидентом житомирського футбольного клубу "Полісся".

Усик у сфері футболку

За його словами, нова посада для нього є не лише формальністю, а можливістю впливати на розвиток українського спорту. Усик наголосив, що планує застосовувати принципи дисципліни, чесності та командної роботи у футбольному середовищі.

Одним із ключових напрямків своєї діяльності боксер назвав реформу суддівства в українському футболі. Він заявив, що прагне зробити систему більш прозорою та справедливою.

Усик підкреслив, що розглядає свою нову роль як можливість посилити український спорт і вивести його на вищий рівень.

