Це дуже несподівано: Усик йде в футбол

Олександр Усик отримав керівну посаду у футбольному клубі «Полісся» та заявив про намір змінити український футбол

22 березня 2026, 18:03
Ткачова Марія

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик повідомив, що став першим віцепрезидентом житомирського футбольного клубу "Полісся".

Усик у сфері футболку

За його словами, нова посада для нього є не лише формальністю, а можливістю впливати на розвиток українського спорту. Усик наголосив, що планує застосовувати принципи дисципліни, чесності та командної роботи у футбольному середовищі.

Одним із ключових напрямків своєї діяльності боксер назвав реформу суддівства в українському футболі. Він заявив, що прагне зробити систему більш прозорою та справедливою.

Усик підкреслив, що розглядає свою нову роль як можливість посилити український спорт і вивести його на вищий рівень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна більше не відправлятиме військовослужбовців на базову загальновійськову підготовку за кордон. Відтепер навчання новобранців буде повністю зосереджене на території країни.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін. За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що інструктори західних країн не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає реаліям сучасної війни в Україні. Він зазначив, що підготовка за кордоном часто не враховує специфіку бойових дій, з якими стикаються українські військові на фронті. Зокрема, мова йде про інтенсивне використання дронів, артилерії, новітніх технологій та особливості позиційної війни.
Водночас у Генеральному штабі наголошують, що Україна продовжує співпрацю з партнерами у сфері підготовки військових, однак змінює формат цієї взаємодії. Зокрема, Велика Британія запропонувала перенести навчання безпосередньо в Україну та зосередити його у спеціалізованих центрах, щоб уникнути розпорошення ресурсів і підвищити ефективність підготовки. Таким чином, акцент робитиметься на практичних навичках, максимально наближених до умов реального бою.



Джерело: https://gordonua.com/news/sport/nachinaju-novuju-hlavu-usik-poluchil-dolzhnost-v-fk-polese-i-anonsiroval-izmenenija-v-futbole-1776886.html
