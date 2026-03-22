Это очень неожиданно: Усик идет в футбол

Чемпион мира по боксу Александр Усик сообщил, что стал первым вице-президентом житомирского футбольного клуба "Полесье".
Усик в сфере футбола
По его словам, новая должность для него не только формальность, а возможность влиять на развитие украинского спорта. Усик отметил, что планирует применять принципы дисциплины, честности и командной работы в футбольной среде.
Одним из ключевых направлений своей деятельности боксер назвал реформу судейства в украинском футболе. Он заявил, что стремится сделать систему более прозрачной и справедливой.
Усик подчеркнул, что рассматривает свою новую роль как возможность усилить украинский спорт и вывести его на более высокий уровень.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина больше не будет отправлять военнослужащих на базовую общевойсковую подготовку за границу. Теперь обучение новобранцев будет полностью сосредоточено на территории страны.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин. По его словам, такое решение связано с тем, что у инструкторов западных стран не всегда есть актуальный боевой опыт, отвечающий реалиям современной войны в Украине. Он отметил, что подготовка за границей часто не учитывает специфику боевых действий, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте. В частности, речь идет об интенсивном использовании дронов, артиллерии, новейших технологий и особенностях позиционной войны.
В то же время, в Генеральном штабе подчеркивают, что Украина продолжает сотрудничество с партнерами в сфере подготовки военных, однако изменяет формат этого взаимодействия. В частности, Великобритания предложила перенести обучение непосредственно в Украину и сосредоточить его в специализированных центрах во избежание распыления ресурсов и повысить эффективность подготовки. Таким образом, упор будет делаться на практических навыках, максимально приближенных к условиям реального боя.
