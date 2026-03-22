Это очень неожиданно: Усик идет в футбол

Чемпион мира по боксу Александр Усик сообщил, что стал первым вице-президентом житомирского футбольного клуба "Полесье".

По его словам, новая должность для него не только формальность, а возможность влиять на развитие украинского спорта. Усик отметил, что планирует применять принципы дисциплины, честности и командной работы в футбольной среде.

Одним из ключевых направлений своей деятельности боксер назвал реформу судейства в украинском футболе. Он заявил, что стремится сделать систему более прозрачной и справедливой.

Усик подчеркнул, что рассматривает свою новую роль как возможность усилить украинский спорт и вывести его на более высокий уровень.

