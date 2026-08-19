«Це добрий інструмент випустити пар»: Юрій Федоренко відверто висловився про секс в армії

Питання інтимного життя та емоційного розвантаження
військовослужбовців на фронті залишається табуйованим, проте реальним аспектом
війни. Про це в інтерв'ю відверто розповів Юрій Федоренко, командир 429-ї
окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС".
Юрій Федоренко
"Секс в армії є? Дивись, ми кажемо в прямому сенсі чи в
переносному?" — з усмішкою перепитав військовий, зауваживши, що має на увазі
саме фізичну близькість, а не паперову рутину.
За його словами, у прифронтових містах існують специфічні
сервіси, про які всі знають, але воліють мовчати.
"Про краматорські "заклади охорони фізичного
здоров'я", назвем так, ну всі ж знають, правда? Ну погугліть, краматорські
др***льні, вам все стане зрозуміло", — зазначив комбриг.
Федоренко переконаний, що у військових реаліях такі послуги
виконують важливу психологічну функцію для бійців, які перебувають під
постійним стресом.
"Чи хріновий
це інструмент? Якщо подивитися на історію різної війни, це нормальний
інструмент. Реально нормальний", — наголосив командир, додавши, що це допомагає
самотнім захисникам банально "випустити пар".
На думку офіцера, після перемоги цю сферу варто реформувати.
"Це незаконно, але це треба було б якось, коли завершиться
війна, узаконити і дати захист як працівникам публічних будинків, так і
відповідно тим, хто туди ходить", — висловив він власну позицію.
Окремо Юрій Федоренко зупинився на стосунках всередині
військових колективів, оскільки Сили оборони є точним відображенням усього
українського суспільства.
"Чи є секс в середині підрозділу? Та є, і з цим нічого не
зробиш", — констатував він.
Головною проблемою комбриг називає розставання пар, які є
цінними фахівцями. За його словами, якщо спалахує конфлікт, розводити людей по
різних позиціях у межах однієї бригади вкрай важко.
"Це дуже велика майстерність — розійтися не ворогами", —
підкреслив військовий.
Торкнувся Федоренко і теми ЛГБТК+ у війську.
"Чи є одностатеві стосунки? Так, ми соціальний зріз
повністю. Я не підтримую, але водночас я і не заперечую. Типу якщо це реально
кохання",
— підсумував командир, наголосивши, що це особиста справа кожного,
якщо все відбувається добровільно та без порушення закону й моралі.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що заслужена лікарка України назвала хвороби, з якими стикнуться
українці після війни, та попередила про спалах психічних розладів.
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