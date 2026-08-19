«Це добрий інструмент випустити пар»: Юрій Федоренко відверто висловився про секс в армії

Питання інтимного життя та емоційного розвантаження військовослужбовців на фронті залишається табуйованим, проте реальним аспектом війни. Про це в інтерв'ю відверто розповів Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Юрій Федоренко

"Секс в армії є? Дивись, ми кажемо в прямому сенсі чи в переносному?" — з усмішкою перепитав військовий, зауваживши, що має на увазі саме фізичну близькість, а не паперову рутину.

За його словами, у прифронтових містах існують специфічні сервіси, про які всі знають, але воліють мовчати.

"Про краматорські "заклади охорони фізичного здоров'я", назвем так, ну всі ж знають, правда? Ну погугліть, краматорські др***льні, вам все стане зрозуміло", — зазначив комбриг.

Федоренко переконаний, що у військових реаліях такі послуги виконують важливу психологічну функцію для бійців, які перебувають під постійним стресом.

"Чи хр і новий це інструмент? Якщо подивитися на історію різної війни, це нормальний інструмент. Реально нормальний", — наголосив командир, додавши, що це допомагає самотнім захисникам банально "випустити пар".

На думку офіцера, після перемоги цю сферу варто реформувати.

"Це незаконно, але це треба було б якось, коли завершиться війна, узаконити і дати захист як працівникам публічних будинків, так і відповідно тим, хто туди ходить", — висловив він власну позицію.

Окремо Юрій Федоренко зупинився на стосунках всередині військових колективів, оскільки Сили оборони є точним відображенням усього українського суспільства.

"Чи є секс в середині підрозділу? Та є, і з цим нічого не зробиш", — констатував він.

Головною проблемою комбриг називає розставання пар, які є цінними фахівцями. За його словами, якщо спалахує конфлікт, розводити людей по різних позиціях у межах однієї бригади вкрай важко.

"Це дуже велика майстерність — розійтися не ворогами", — підкреслив військовий.

Торкнувся Федоренко і теми ЛГБТК+ у війську.

"Чи є одностатеві стосунки? Так, ми соціальний зріз повністю. Я не підтримую, але водночас я і не заперечую. Типу якщо це реально кохання",

— підсумував командир, наголосивши, що це особиста справа кожного, якщо все відбувається добровільно та без порушення закону й моралі.

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