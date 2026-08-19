«Это хороший инструмент выпустить пар»: Юрий Федоренко откровенно высказался о сексе в армии

Вопрос интимной жизни и эмоциональной разгрузки военнослужащих на фронте остается табуированным, но реальным аспектом войны. Об этом в интервью откровенно рассказал Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Юрий Федоренко

"Секс в армии есть? Смотри, мы говорим в прямом смысле или в переносном?" — с улыбкой переспросил военный, заметив, что подразумевает именно физическую близость, а не бумажную рутину.

По его словам, в прифронтовых городах существуют специфические сервисы, о которых все знают, но предпочитают молчать.

"О краматорских "учреждениях охраны физического здоровья", назовем так, ну все же знают, правда? Ну погуглите, краматорские др***льни, вам все станет понятно", — отметил комбриг.

Федоренко убежден, что в военных реалиях такие услуги выполняют важную психологическую функцию для находящихся под постоянным стрессом бойцов.

"Хреновый ли это инструмент? Если посмотреть на историю разной войны, это нормальный инструмент. Реально нормальный", — подчеркнул командир, добавив, что это помогает одиноким защитникам банально "выпустить пар".

По мнению офицера, после победы эту сферу следует реформировать.

"Это незаконно, но это нужно было бы однажды, когда завершится война, узаконить и дать защиту как работникам публичных домов, так и соответственно тем, кто туда ходит", — высказал он собственную позицию.

Отдельно Юрий Федоренко остановился на отношениях внутри военных коллективов, поскольку Силы обороны являются точным отражением всего украинского общества.

"Есть ли секс внутри подразделения? Да есть, и с этим ничего не поделаешь", — констатировал он.

Главной проблемой комбриг называет расставание пар, являющихся ценными специалистами. По его словам, если вспыхивает конфликт, разводить людей по разным позициям в рамках одной бригады крайне тяжело.

"Это очень большое мастерство — разойтись не врагами", — подчеркнул военный.

Затронул Федоренко и тему ЛГБТК+ в армии.

"Есть ли однополые отношения? Да, мы социальный срез полностью. Я не поддерживаю, но в то же время я и не отрицаю. Типа если это реально любовь",

— подытожил командир, подчеркнув, что это личное дело каждого, если все происходит добровольно и без нарушения закона и морали.

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