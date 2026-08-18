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Хвороби війни та колективна безвідповідальність: лікарка назвала найважчі виклики після війни

Невідкладна допомога не може чекати: заслужена лікарка України назвала служби, які постраждали найбільше, та попередила про спалах психічних розладів

18 серпня 2026, 18:56
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Недилько Ксения

Українське суспільство та система охорони здоров'я наразі легковажно ставляться до масштабних епідеміологічних загроз, які провокує війна, масова міграція та падіння рівня імунізації. Таку думку в інтерв'ю виданню "Главком" висловила завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, заслужена лікарка України Ольга Голубовська. За її словами, поки суспільний фокус зміщений на інші важливі медичні напрямки, небезпечні патогени поширюються непомітно.

Хвороби війни та колективна безвідповідальність: лікарка назвала найважчі виклики після війни

Ольга Голубовська. Фото з відкритих джерел

"Всі. Ми недооцінюємо всі, — емоційно відповідає професорка на запитання про те, які інфекційні процеси зараз ігноруються найбільше. — Зараз увага більше зосереджена, наприклад, на реабілітації. А інфекційні процеси можуть тривалий час залишатися прихованими".

Першою критичною точкою лікарка називає гемоконтактні вірусні гепатити, особливо гепатит B, сплеск якого вже фіксують у стаціонарах через колосальну кількість поранених, медичних маніпуляцій та трансфузій.

Окрему тривогу в інфекціоністки викликає й ситуація з туберкульозом, погіршена невдалим реформуванням профільної медичної мережі та закриттям диспансерів, де забезпечувався суворий контроль за лікуванням пацієнтів.

Найважчим викликом після завершення бойових дій Голубовська вважає так звані "хвороби війни", серед яких на перше місце вийдуть ментальні проблеми.

"Перш за все, я думаю, психічні розлади. Це буде дуже серйозна проблема, — наголошує експертка. — Вони вже є. Але те, що ми бачимо зараз, – ще квіточки порівняно з тим, що буде, коли люди повернуться з війни".

Водночас через зруйновану інфраструктуру зростатиме ризик локальних спалахів гострих інфекцій, проте державі бракує аналітики для розуміння масштабів загрози, адже інститут головних фахівців у країні фактично знищений.

Замість чіткої координації в медицині створили групи експертів, що, на переконання професорки, є проявом "колективної безвідповідальності". Вона наполягає на поверненні системи, де конкретна людина відповідає за свій напрям (інфекційні хвороби, неврологію тощо) і бачить реальні проблеми. Попри те, що профілактична медицина зараз звучить дещо відірвано від реальності, готуватися до викликів потрібно негайно, а особливу увагу слід приділити порятунку екстреної допомоги.

"Найбільше, на мою думку, постраждали екстрені й невідкладні служби, — резюмує Ольга Голубовська. — Бо планове лікування можна в якихось випадках відкласти. А коли трапляється ДТП, інфаркт, інсульт чи інший невідкладний стан, рахунок іде на хвилини".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська звернула увагу на небезпечну тенденцію використання препарату Ozempic (семаглутид) не за призначенням.



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