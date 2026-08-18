Болезни войны и коллективная безответственность: врач назвала самые тяжелые вызовы после войны

Украинское общество и система здравоохранения легкомысленно относятся к масштабным эпидемиологическим угрозам, которые провоцирует война, массовая миграция и падение уровня иммунизации. Такое мнение в интервью изданию "Главком" высказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. По ее словам, пока общественный фокус смещен на другие важные медицинские направления, опасные патогены распространяются незаметно.

Ольга Голубовская. Фото из открытых источников

"Все. Мы недооцениваем все, — эмоционально отвечает профессор на вопрос о том, какие инфекционные процессы сейчас игнорируются больше всего. — Сейчас внимание больше сосредоточено, например, на реабилитации. А инфекционные процессы могут долго оставаться скрытыми".

Первой критической точкой врач называет гемоконтактные вирусные гепатиты, особенно гепатит B , всплеск которого уже фиксируют в стационарах из-за колоссального количества раненых, медицинских манипуляций и трансфузий.

Отдельную тревогу у инфекционистки вызывает и ситуация с туберкулезом, усугубленная неудачным реформированием профильной медицинской сети и закрытием диспансеров, где обеспечивался строгий контроль за лечением пациентов.

Самым трудным вызовом после завершения боевых действий Голубовская считает так называемые "болезни войны", среди которых во главу угла выйдут ментальные проблемы.

"Прежде всего, я думаю, психические расстройства. Это будет очень серьезная проблема, — отмечает эксперт. – Они уже есть. Но то, что мы видим сейчас – еще цветочки по сравнению с тем, что будет, когда люди вернутся с войны".

В то же время из-за разрушенной инфраструктуры будет расти риск локальных вспышек острых инфекций, однако государству не хватает аналитики для понимания масштабов угрозы, ведь институт главных специалистов в стране фактически уничтожен.

Вместо четкой координации в медицине создали группы экспертов, что, по мнению профессора, является проявлением "коллективной безответственности". Она настаивает на возвращении системы, где конкретный человек отвечает за свое направление (инфекционные болезни, неврологию и т.п.) и видит реальные проблемы. Несмотря на то, что профилактическая медицина сейчас звучит оторванно от реальности, готовиться к вызовам нужно немедленно, а особое внимание следует уделить спасению экстренной помощи.

"Больше всего, по моему мнению, пострадали экстренные и неотложные службы, — резюмирует Ольга Голубовская. — Потому что плановое лечение можно в некоторых случаях отложить. А когда случается ДТП, инфаркт, инсульт или другое неотложное состояние, счет идет на минуты".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная врач-инфекционист Ольга Голубовская обратила внимание на опасную тенденцию использования препарата Ozempic (семаглутид) не по назначению.