Це буде кінець для Путіна: звідки США хочуть остаточно витіснити РФ

Посадовці США здійснювали поїздки до країн Європи для просування американських енергоносіїв замість російських. Вашингтон хоче остаточно поховати плани Кремля щодо повернення на газовий ринок Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Financial Times".

Російський газ. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на свої джерела, видання зазначає, США намагаються знищити "весь до останньої молекули" російський газ на європейському ринку.

Наголошується, що кампанія американських чиновників збіглася зі спробою нафтотрейдера Gunvor придбати іноземні активи російського "Лукойлу", проти якого США ввели санкції.

Це завдало складності нафтотрейдеру, оскільки ЗМІ на той момент зосередилися на минулих зв'язках компанії з Росією.

Gunvor назвали "Лукойлом" потенційним покупцем, але Мінфін США попередив, що не видасть цій компанії ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни в Україні.

Як повідомляється, до 2014 року співвласником Gunvor був російський бізнесмен Геннадій Тимченко, який за день до введення проти нього санкцій США продав свою частку — 43,5% акцій іншому великому акціонеру компанії, Торб'єрну Торнквісту.

Той у результаті отримав 86% акцій на 6,6 млрд. доларів. Наразі Торнквіст є головою ради директорів.

У той же час зазначається, що незважаючи на контроль над Gunvor, американська влада, як і раніше, побоюється її можливих зв'язків з Москвою.

"Gunvor був добре відомий усім, хто був знайомий з Росією за Путіна", — розповів колишній координатор з політики санкцій Деніел Фрід.

