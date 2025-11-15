logo

BTC/USD

96118

ETH/USD

3173.69

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Это будет конец для Путина: откуда США хотят окончательно вытеснить РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Это будет конец для Путина: откуда США хотят окончательно вытеснить РФ

FT пишет о том, что США хотят вытеснить российский газ из Европы "до последней молекулы"

15 ноября 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Должностные лица США совершали поездки в страны Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российских. Вашингтон хочет окончательно похоронить планы Кремля по возвращению на газовый рынок Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Это будет конец для Путина: откуда США хотят окончательно вытеснить РФ

Российский газ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники издание отмечает, США пытаются уничтожить "весь до последней молекулы" российский газ на европейском рынке.

Отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести иностранные активы российского "Лукойла", против которого США ввели санкции.

Это нанесло сложности нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.

Gunvor был назван "Лукойлом" потенциальным покупателем, но Минфин США предупредил, что не выдаст этой компании лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

Как сообщается, до 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю — 43,5% акций другому крупному акционеру компании, Торбьерну Торнквисту.

Тот в результате получил 86% акций на 6,6 млрд долларов. Сейчас Торнквист является председателем совета директоров.

В то же время отмечается, что несмотря на контроль над Gunvor, американские власти по-прежнему опасаются ее возможных связей с Москвой.

"Gunvor был хорошо известен всем, кто был знаком с Россией при Путине", — рассказал бывший координатор по политике санкций Дэниел Фрид.

Читайте также на портале "Комментарии" — американская инвесткомпания Carlyle рассматривает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойла", который оказался под санкциями. Но пока компания не приняла решение, она изучает варианты покупки этих активов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/7e185bb3-c500-472c-a6f6-c952bd3332a9
Теги:

Новости

Все новости