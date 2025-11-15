Должностные лица США совершали поездки в страны Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российских. Вашингтон хочет окончательно похоронить планы Кремля по возвращению на газовый рынок Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Российский газ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники издание отмечает, США пытаются уничтожить "весь до последней молекулы" российский газ на европейском рынке.

Отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести иностранные активы российского "Лукойла", против которого США ввели санкции.

Это нанесло сложности нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.

Gunvor был назван "Лукойлом" потенциальным покупателем, но Минфин США предупредил, что не выдаст этой компании лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

Как сообщается, до 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю — 43,5% акций другому крупному акционеру компании, Торбьерну Торнквисту.

Тот в результате получил 86% акций на 6,6 млрд долларов. Сейчас Торнквист является председателем совета директоров.

В то же время отмечается, что несмотря на контроль над Gunvor, американские власти по-прежнему опасаются ее возможных связей с Москвой.

"Gunvor был хорошо известен всем, кто был знаком с Россией при Путине", — рассказал бывший координатор по политике санкций Дэниел Фрид.

