Це аврал: скільки часу українські ТРЦ не працювали через тривоги

У жовтні українські торгові центри зіткнулися з рекордними втратами робочого часу через повітряні тривоги. Їхня тривалість у години роботи ТРЦ досягла 32,5% — це історичний максимум за період спостережень. Показник виявився на 1,7 процентного пункту вище вересневого. Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані Української ради торгових центрів.

ТРЦ. Фото: з відкритих джерел

Фактично сигнали повітряної тривоги зайняли майже третину часу, коли торгові комплекси мали приймати відвідувачів. У середньому простий торговельний центр через тривоги в Україні становив 9,8 робочого дня. Це серйозно ускладнює роботу галузі: вимушені зупинки впливають на відвідуваність, торговельну активність та роботу орендарів.

Ситуація помітно відрізняється залежно від регіону. Найвищу частку тривог у робочий час ТРЦ зафіксовано у Донецькій області – 96,5%. Слідом йдуть Запорізька область із показником 85%, Чернігівська та Сумська області – по 76,4%. На Харківщині цей показник досяг 62,2%, на Київщині – 60,9%.

На Дніпропетровщині тривоги займали 43,5% робочого часу торгових центрів, у Полтавській – 43,3%, у Миколаївській – 39,5%. У столиці частка становила 22,5%.

На протилежному кінці списку опинилися Чернівецька область із показником 0,9%, Львівська – 1,9% та Івано-Франківська – 2,9%. У Закарпатській, Луганській областях, АР Крим та Севастополі на графіку вказано 0%.

Динаміка показує, як швидко посилилося навантаження на торговельну інфраструктуру. Якщо у жовтні 2025 року частка тривог становила 12,2%, то до жовтня 2026 року вона зросла до 32,5%. Особливо помітне збільшення довелося останніми місяцями: після 22% у серпні показник досяг 30,8% у вересні.

Рекордна статистика означає, що для українських торгових центрів безпека відвідувачів та співробітників залишається невід'ємною частиною повсякденної роботи, а повітряні тривоги продовжують суттєво скорочувати час, доступний для торгівлі.

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