Это аврал: сколько времени украинские ТРЦ не работали из-за тревог

В октябре украинские торговые центры столкнулись с рекордными потерями рабочего времени из-за воздушных тревог. Их продолжительность в часы работы ТРЦ достигла 32,5% — это исторический максимум за период наблюдений. Показатель оказался на 1,7 процентного пункта выше сентябрьского. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Украинского совета торговых центров.

ТРЦ. Фото: из открытых источников

Фактически сигналы воздушной тревоги заняли почти треть времени, когда торговые комплексы должны были принимать посетителей. В среднем простой торгового центра из-за тревог в Украине составил 9,8 рабочего дня. Это серьезно осложняет работу отрасли: вынужденные остановки влияют на посещаемость, торговую активность и работу арендаторов.

Ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Самая высокая доля тревог в рабочее время ТРЦ зафиксирована в Донецкой области – 96,5%. Следом идут Запорожская область с показателем 85%, Черниговская и Сумская области – по 76,4%. В Харьковской области этот показатель достиг 62,2%, в Киевской – 60,9%.

В Днепропетровской области тревоги занимали 43,5% рабочего времени торговых центров, в Полтавской – 43,3%, в Николаевской – 39,5%. В столице доля составила 22,5%.

На противоположном конце списка оказались Черновицкая область с показателем 0,9%, Львовская – 1,9% и Ивано-Франковская – 2,9%. В Закарпатской, Луганской областях, АР Крым и Севастополе на графике указано 0%.

Динамика показывает, насколько быстро усилилась нагрузка на торговую инфраструктуру. Если в октябре 2025 года доля тревог составляла 12,2%, то к октябрю 2026-го она выросла до 32,5%. Особенно заметное увеличение пришлось на последние месяцы: после 22% в августе показатель достиг 30,8% в сентябре.

Рекордная статистика означает, что для украинских торговых центров безопасность посетителей и сотрудников остается неотъемлемой частью повседневной работы, а воздушные тревоги продолжают существенно сокращать время, доступное для торговли.

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