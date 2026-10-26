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Вражеский удар разрушил здание ТРЦ в Запорожье: что известно о погибших и раненых

Мощные взрывы в Запорожье: детали утренней атаки на город от ОВА

26 октября 2026, 09:39
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Недилько Ксения

Начало дня в Запорожье ознаменовалось очередным актом российского террора против гражданской инфраструктуры. С утра под ударом оказался один из городских коммерческих объектов.

Вражеский удар разрушил здание ТРЦ в Запорожье: что известно о погибших и раненых

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ОВА

"Враг с утра атаковал Запорожье", — сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По данным чиновников, во вражеский прицел попало здание торгового центра, который на момент атаки уже не функционировал.

Попадание привело к серьезному возгоранию на территории объекта. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы по ликвидации огня и разбору завалов.                                                                            

"Предварительно обошлось без раненых", — отметили в ОВА, добавив, что информация о масштабах разрушений и пострадавших продолжает уточняться.

Вражеский удар разрушил здание ТРЦ в Запорожье: что известно о погибших и раненых - фото 2
Вражеский удар разрушил здание ТРЦ в Запорожье: что известно о погибших и раненых - фото 2

                                                                                                                                                     

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня, 26 октября, из-за дефицита мощности в ряде областей страны будут действовать стабилизационные меры для уменьшения нагрузки на сеть.

"Сегодня, 26 октября, в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления", — предупредили в НЭК "Укрэнерго".

По информации компании, с 06.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных объектов. В то же время, в этот же временной промежуток вводятся графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.



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