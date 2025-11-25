Бум по соцмережах про роздачу ВПО по 2 млн: Андрющенко розклав по поличках

Міністерство розвитку громад провело нараду з обласними військовими адміністраціями та громадами щодо запуску нової житлової програми для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Зустріч відбулася під головуванням заступниці міністра Наталії Козловської.

2 млн гривень для ВПО за знищені оселі на ТОТ

За даними відомства, зараз триває тестування технічної частини послуги, а прийом заявок планують розпочати 1 грудня. На старті програмою зможуть скористатися лише окремі категорії ВПО з ТОТ — ті, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про людей, які захищали Україну з 2014 року.

Як подаватимуть заяви

Спочатку подання буде можливе тільки через застосунок "Дія". Пізніше заявки прийматимуть також у ЦНАПах або через нотаріусів.

Розглядатимуть заяви спеціальні комісії — за місцем фактичного проживання ВПО, вказаним у довідці. ОВА мають пришвидшити формування цих комісій та їх підключення до реєстру. Найближчими днями для них проведуть навчання по роботі з оновленими інструментами.

Що відомо про саму програму

Новий компонент "єВідновлення" передбачає можливість отримання ваучера на 2 млн грн для купівлі житла тим, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. При цьому:

• не проводитимуть експертизу стану житла на ТОТ;

• не вимагатимуть підтвердження права власності, але дані про житло мають бути внесені в заявку;

• обов’язково перевірятимуть статус ВПО та наявність статусу УБД або інвалідності внаслідок війни.

Хто не зможе отримати допомогу

Отримати ваучер не можна, якщо:

• у заявника або членів його родини (чоловік/дружина, неповнолітні діти) є інше житло на підконтрольній території України;

• родина вже отримувала державну житлову допомогу раніше.

Андрющенко пояснив: масово поширена новина — перекручена



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що соцмережами шириться некоректна інтерпретація. Нібито кожен мешканець окупованих територій гарантовано отримає 2 млн грн.



За його словами, йдеться не про пряму виплату грошима, а про ваучер, і те, як саме працюватиме ця програма, Мінрозвитку обіцяє пояснити додатково.



Андрющенко також підкреслив, що станом на зараз фінансування програми ще не забезпечене, тож завищувати очікування не варто.



