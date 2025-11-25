Бум по соцсетям о раздаче ВПЛ по 2 млн: Андрющенко разложил по полочкам

Министерство развития общин провело совещание с областными военными администрациями и общинами по запуску новой жилищной программы для внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий. Встреча прошла под председательством заместителя министра Наталии Козловской.

2 млн гривен для ВПЛ за уничтоженные дома на ВОТ

По данным ведомства, сейчас идет тестирование технической части услуги, а прием заявок планируется начать 1 декабря. На старте программой смогут воспользоваться только отдельные категории ВПЛ с ТОТ — имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Речь идет о людях, защищавших Украину с 2014 года.

Как будут подавать заявления

Сначала представление будет возможно только через приложение "Действие". Позже заявки будут приниматься также в ЦНАПах или через нотариусы.

Рассматривать заявления специальные комиссии — по месту фактического проживания ВПЛ, указанным в справке. ОВА должны ускорить формирование этих комиссий и их подключение к реестру. В ближайшие дни для них проведут обучение по работе с обновленными инструментами.

Что известно о самой программе

Новый компонент "Восстановление" предусматривает возможность получения ваучера на 2 млн грн для покупки жилья тем, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. При этом:

• не будут проводить экспертизу состояния жилья на ВТО;

• не потребуют подтверждения права собственности, но данные о жилье должны быть внесены в заявку;

• обязательно будут проверять статус ВПЛ и наличие статуса УБД или инвалидности в результате войны.

Кто не сможет получить помощь

Получить ваучер нельзя, если:

• у заявителя или членов его семьи (супруг, несовершеннолетние дети) есть другое жилье на подконтрольной территории Украины;

• семья уже получала государственную жилищную помощь раньше.

Андрющенко объяснил: массово распространенная новость — извращена



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что соцсетями ширится некорректная интерпретация. Якобы каждый житель оккупированных территорий гарантированно получит 2 млн. грн.



По его словам, речь идет не о прямой выплате деньгами, а о ваучере, и о том, как именно будет работать эта программа, Минразвития обещает объяснить дополнительно.



Андрющенко также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день финансирование программы еще не обеспечено, поэтому завышать ожидания не стоит.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности Роман Костенко в интервью Radio NV заявил, что нынешняя ситуация на фронте делает позицию Украины крайне слабой для любых переговоров о мире.