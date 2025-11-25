logo

BTC/USD

87371

ETH/USD

2932.86

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Бум по соцсетям о раздаче ВПЛ по 2 млн: Андрющенко разложил по полочкам
commentss НОВОСТИ Все новости

Бум по соцсетям о раздаче ВПЛ по 2 млн: Андрющенко разложил по полочкам

Правительство запустило подготовку к новой жилищной программе для ВПЛ с ТОТ: как будут работать комиссии и кому доступны ваучеры на 2 млн грн

25 ноября 2025, 20:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министерство развития общин провело совещание с областными военными администрациями и общинами по запуску новой жилищной программы для внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий. Встреча прошла под председательством заместителя министра Наталии Козловской.

Бум по соцсетям о раздаче ВПЛ по 2 млн: Андрющенко разложил по полочкам

2 млн гривен для ВПЛ за уничтоженные дома на ВОТ

По данным ведомства, сейчас идет тестирование технической части услуги, а прием заявок планируется начать 1 декабря. На старте программой смогут воспользоваться только отдельные категории ВПЛ с ТОТ — имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Речь идет о людях, защищавших Украину с 2014 года.

Как будут подавать заявления

Сначала представление будет возможно только через приложение "Действие". Позже заявки будут приниматься также в ЦНАПах или через нотариусы.

Рассматривать заявления специальные комиссии — по месту фактического проживания ВПЛ, указанным в справке. ОВА должны ускорить формирование этих комиссий и их подключение к реестру. В ближайшие дни для них проведут обучение по работе с обновленными инструментами.

Что известно о самой программе

Новый компонент "Восстановление" предусматривает возможность получения ваучера на 2 млн грн для покупки жилья тем, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. При этом:

• не будут проводить экспертизу состояния жилья на ВТО;

• не потребуют подтверждения права собственности, но данные о жилье должны быть внесены в заявку;

• обязательно будут проверять статус ВПЛ и наличие статуса УБД или инвалидности в результате войны.

Кто не сможет получить помощь

Получить ваучер нельзя, если:

у заявителя или членов его семьи (супруг, несовершеннолетние дети) есть другое жилье на подконтрольной территории Украины;

• семья уже получала государственную жилищную помощь раньше.

Андрющенко объяснил: массово распространенная новость — извращена

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что соцсетями ширится некорректная интерпретация. Якобы каждый житель оккупированных территорий гарантированно получит 2 млн. грн.

По его словам, речь идет не о прямой выплате деньгами, а о ваучере, и о том, как именно будет работать эта программа, Минразвития обещает объяснить дополнительно.

Андрющенко также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день финансирование программы еще не обеспечено, поэтому завышать ожидания не стоит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности Роман Костенко в интервью Radio NV заявил, что нынешняя ситуация на фронте делает позицию Украины крайне слабой для любых переговоров о мире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MinDevUA/12090
Теги:

Новости

Все новости