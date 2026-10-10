Буковина на межі житлового колапсу для ВПО

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Кравцев Сергей
Чернівецька область залишається одним із ключових хабів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на сьогодні в регіоні офіційно зареєстровано 72 126 переселенців, більшість з яких прибули з Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Про це йдеться в офіційній відповіді Чернівецької обласної військової адміністрації (ОВА) на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".
ВПО на Буковині. Фото: з відкритих джерел
Згідно з даними ОВА, в області затверджено перелік із 60 місць тимчасового проживання (МТП) на 3038 ліжко-місць. Втім, резерв майже вичерпано: на момент підготовки відповіді вільними залишалися лише 6 місць.
Для розв’язання нагальних проблем переселенців у 2026 році прийнято Комплексну програму підтримки з бюджетом у 4 млн грн. З них:
3,35 млн грн спрямовано на ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях для ВПО, їх облаштування, благоустрій та модульні містечка;
650 тис. грн – на побутове обслуговування.
Аналогічні програми розроблені та прийняті в 34 територіальних громадах Буковини.
Протягом 2026 року офіційний статус безробітного в Чернівецькому обласному центрі зайнятості отримали 1046 ВПО. З них працевлаштувати вдалося 227 осіб (близько 21,7%).
В області реалізується програма надання житлових ваучерів для ВПО, які станом на 1 вересня 2026 року проживали на тимчасово окупованих територіях. Загалом подано 540 заяв:
402 – ваучери вже сформовано;
83 – отримали відмову;
55 – перебувають на розгляді спеціальних комісій.
Раніше "Коментарі" писали – "єОселя" на Буковині: чому мільйонні компенсації дісталися лише кільком десяткам людей.