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Буковина на межі житлового колапсу для ВПО

Відмова кожному шостому в житлових ваучерах та мільйонні компенсації за іпотеку: аналіз офіційної відповіді на запит ЗМІ

10 жовтня 2026, 17:44
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Кравцев Сергей

Чернівецька область залишається одним із ключових хабів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на сьогодні в регіоні офіційно зареєстровано 72 126 переселенців, більшість з яких прибули з Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Про це йдеться в офіційній відповіді Чернівецької обласної військової адміністрації (ОВА) на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Буковина на межі житлового колапсу для ВПО

ВПО на Буковині. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними ОВА, в області затверджено перелік із 60 місць тимчасового проживання (МТП) на 3038 ліжко-місць. Втім, резерв майже вичерпано: на момент підготовки відповіді вільними залишалися лише 6 місць.

Для розв’язання нагальних проблем переселенців у 2026 році прийнято Комплексну програму підтримки з бюджетом у 4 млн грн. З них:

3,35 млн грн спрямовано на ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях для ВПО, їх облаштування, благоустрій та модульні містечка;

650 тис. грн – на побутове обслуговування.

Аналогічні програми розроблені та прийняті в 34 територіальних громадах Буковини.

Протягом 2026 року офіційний статус безробітного в Чернівецькому обласному центрі зайнятості отримали 1046 ВПО. З них працевлаштувати вдалося 227 осіб (близько 21,7%).

В області реалізується програма надання житлових ваучерів для ВПО, які станом на 1 вересня 2026 року проживали на тимчасово окупованих територіях. Загалом подано 540 заяв:

402 – ваучери вже сформовано;

83 – отримали відмову;

55 – перебувають на розгляді спеціальних комісій.

Раніше "Коментарі" писали – "єОселя" на Буковині: чому мільйонні компенсації дісталися лише кільком десяткам людей.




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