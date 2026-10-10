Буковина на грани жилищного коллапса для ВПЛ

Черновицкая область остается одним из ключевых хабов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По состоянию на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 72 126 переселенцев, большинство из которых прибыли из Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом говорится в официальном ответе Черновицкой областной военной администрации (ОВА) на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

ВПО на Буковине. Фото: из открытых источников

Согласно данным ОВА, в области утвержден перечень из 60 мест временного проживания (МТП) на 3038 койко-мест. Впрочем, резерв почти исчерпан: на момент подготовки ответа свободными оставалось всего 6 мест.

Для решения насущных проблем переселенцев в 2026 году принята Комплексная программа поддержки с бюджетом в 4 млн грн. Из них:

3,35 млн грн направлено на ремонтно-строительные работы в помещениях для ВПЛ, их обустройство, благоустройство и модульные городки;

650 тыс. грн – на бытовое обслуживание.

Аналогичные программы разработаны и приняты в 34 территориальных общинах Буковины.

В 2026 году официальный статус безработного в Черновицком областном центре занятости получили 1046 ВПЛ. Из них трудоустроить удалось 227 человек (около 21,7%).

В области реализуется программа предоставления жилых ваучеров для ВПЛ, которые на 1 сентября 2026 года проживали на временно оккупированных территориях. Всего подано 540 заявлений:

402 – ваучеры уже сформированы;

83 – получили отказ;

55 – находятся на рассмотрении специальных комиссий.

Ранее "Комментарии" писали – "еселя" на Буковине: почему миллионные компенсации достались лишь нескольким десяткам людей.



