Головна Новини Суспільство події Будинки з електроопаленням можуть стати «критичною інфраструктурою»: уряд готує зміни
Будинки з електроопаленням можуть стати «критичною інфраструктурою»: уряд готує зміни

Уряд прийняв низку рішень у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці

15 січня 2026, 22:42
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний їх обігрів.

Будинки з електроопаленням можуть стати «критичною інфраструктурою»: уряд готує зміни

Електроопалення. Фото: з відкритих джерел

Таку можливість опрацьовує уряд, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

За її словами, уряд ухвалив низку інших важливих рішень для поліпшення ситуації в енергетиці. Зокрема, Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби проаналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі всіх регіонів.

"Обладнання має бути оперативно перерозподілене туди, де воно потрібне найбільше — для забезпечення роботи обʼєктів життєзабезпечення", — зазначила Свириденко.

Стосовно заживлення житлових будинків у Києві та області, то впродовж доби буде проаналізовано стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків столиці. Окрему увагу приділять будинкам з електроопаленням, де відсутнє електропостачання.

"Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка", — зазначила прем’єр.

Окрім того, всі ОВА та Київська міська військова адміністрація у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії. Зокрема слід обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами та надлишкове вуличне освітлення.

В уряді також заявили, що створюють всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії як для державних компаній, так і для бізнесу.

"Міненерго,  Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації. НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання. Про результати Комісія доповідає уряду протягом тижня", – додала Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Міністерство освіти і науки та Київська МДА мають продовжити або встановити зимові канікули у Києві до 1 лютого 2026 року. Це рішення не поширюється на дитячі садки. 

Щодо інших регіонів України, то МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого. Такі рішення мають приймати у залежності від безпекової ситуації в регіоні.



Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1395
