Дома с электроотоплением могут стать «критической инфраструктурой»: правительство готовит изменения

Дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный их обогрев.

Электроотопление. Фото: из открытых источников

Такую возможность разрабатывает правительство, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство приняло ряд других важных решений по улучшению ситуации в энергетике. В частности, Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток проанализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании в разрезе всех регионов.

"Оборудование должно быть оперативно перераспределено туда, где оно нужно больше всего — для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения", — отметила Свириденко.

Что касается заживления жилых домов в Киеве и области, то в течение суток будет проанализировано состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов столицы. Отдельное внимание будет уделено домам с электроотоплением, где отсутствует электроснабжение.

"Для жильцов домов в сложнейшей ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка", — отметила премьер.

Кроме того, все ОВА и Киевская городская военная администрация в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии. В частности, следует ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы и избыточное уличное освещение.

В правительстве также заявили, что создают все возможности для быстрого увеличения импорта электроэнергии, как для государственных компаний, так и для бизнеса.

"Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации. НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения. О результатах Комиссия докладывает правительству в течение недели", – добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике Министерство образования и науки и Киевская ГГА должны продлить или установить зимние каникулы в Киеве до 1 февраля 2026 года. Это решение не распространяется на детские сады.

Что касается других регионов Украины, то МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля. Такие решения должны приниматься в зависимости от ситуации в регионе.