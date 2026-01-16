Буде все, як завжди: озвучено гучний сценарій щодо справи Тимошенко

Соратник лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, депутат Сергій Власенко, вважає, що справа про підкуп народних депутатів, у якій підозрюють політикиню, завершиться безрезультатно. Таку думку він висловив у коментарі для "Главкому".

Фото: з відкритих джерел

Власенко стверджує, що дії НАБУ і САП спрямовані на дискредитацію Тимошенко через нібито голосування у Верховній Раді за законопроєкт №12414, який, за його словами, фактично обмежував повноваження антикорупційних органів.

"Якщо уважно перечитати виступи керівників НАБУ та САП улітку 2025 року, можна побачити, що вони чітко запам’ятали, хто, на їхню думку, голосував неправильно, і натякали, що пізніше займатимуться цими людьми. Ми, будучи єдиною фракцією, яка підтримувала повернення частини повноважень генеральному прокурору та конституційне врегулювання НАБУ і САП, розуміли, що ці погрози адресовані саме нам", — зазначив Власенко.

За словами депутата, у діях НАБУ він не вбачає нічого надзвичайного.

"Вони діють як завжди: проводять певні слідчі дії, а потім одразу поширюють інформацію в інтернеті. Я системно виступаю проти публікації матеріалів досудового розслідування до вироку суду, адже мета цього не має нічого спільного з правосуддям чи боротьбою з корупцією", — додав він.

Коментуючи опубліковані НАБУ плівки, Власенко зазначив, що вони створені для дискредитації Тимошенко шляхом монтажу й компіляції окремих епізодів. Він додав, що подібні випадки вже були з іншими фігурантами справ НАБУ, і всі вони з часом забуваються.

"Чи хтось зараз пам’ятає про "плівки Князєва" або "плівки Міндіча"? Процесуальний ефект цих справ був нульовим. Спочатку НАБУ створює інформаційний шум, потім обирають запобіжний захід, а потім справа просто зникає. Я переконаний, що і справа проти Тимошенко завершиться так само — нічим", — підсумував Власенко.

Як вже писали "Коментарі", лідерка партії "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що аудіоплівки НАБУ, на яких нібито звучить її голос, є сфальсифікованими.