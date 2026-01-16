Будет все, как всегда: озвучен громкий сценарий по делу Тимошенко

Соратник лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, депутат Сергей Власенко, считает, что дело о подкупе народных депутатов, в котором подозревают политику, завершится безрезультатно. Такое мнение он высказал в комментарии "Главкому".

Фото: из открытых источников

Власенко утверждает, что действия НАБУ и САП направлены на дискредитацию Тимошенко из-за якобы голосования в Верховной Раде за законопроект №12414, который, по его словам, фактически ограничивал полномочия антикоррупционных органов.

"Если внимательно перечитать выступления руководителей НАБУ и САП летом 2025 года, можно увидеть, что они четко запомнили, кто, по их мнению, неправильно голосовал, и намекали, что позже будут заниматься этими людьми. Мы, являясь единственной фракцией, которая поддерживала возвращение части полномочий генеральному прокурору и конституционное урегулирование НАБУ и САП, понимали, что эти угрозы адресованы именно нам", — отметил Власенко.

По словам депутата, в действиях НАБУ он не видит ничего удивительного.

"Они действуют как обычно: производят определенные следственные действия, а затем сразу распространяют информацию в интернете. Я системно выступаю против публикации материалов досудебного расследования приговора суда, ведь цель этого не имеет ничего общего с правосудием или борьбой с коррупцией", — добавил он.

Комментируя опубликованные пленки НАБУ, Власенко отметил, что они созданы для дискредитации Тимошенко путем монтажа и компиляции отдельных эпизодов. Он добавил, что подобные случаи уже были с другими фигурантами дел НАБУ и все они со временем забываются.

"Кто-то сейчас помнит о "пленках Князева" или "пленках Миндича"? Процессуальный эффект этих дел был нулевым. Сначала НАБУ создает информационный шум, затем выбирают меру пресечения, а потом дело просто исчезает. Я убежден, что и дело против Тимошенко завершится так же — ничем", — подытожил Власенко.

Как уже писали "Комментарии", лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что аудиопленки НАБУ, на которых якобы звучит ее голос, сфальсифицированы.