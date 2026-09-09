Бронювання, відстрочка та ФОП: названо найпопулярніші послуги на порталі "Дія"

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Slava Kot
Портал "Дія" у 2026 році залишається важливим інструментом для українців та бізнесу, а найбільший попит мають послуги, пов’язані з військовим обліком, бронюванням працівників і веденням підприємницької діяльності. За перші сім місяців року користувачі мільйони разів зверталися до цифрових державних сервісів.
Які найпопулярніші послуги в "Дії"
За даними Міністерства цифрової трансформації, наданими у відповідь на запит видання "Коментарі", з 1 січня до 1 серпня 2026 року найпопулярнішою послугою, якою скористалися на порталі "Дія" стали відомості про працівників з Реєстру військовозобов’язаних.
На другому місці опинилися запити щодо отримання відстрочки. За цією послугою звернулися 645 621 раз. Ще 333 090 разів українці отримували військово-обліковий документ, а послугою бронювання працівників скористалися 332 176 разів. На п’ятому місці опинилася послуга, яка надає довідку про доходи.
Таким чином, чотири позиції у першій десятці безпосередньо пов’язані з військовим обліком та мобілізаційними процедурами. Особливо активно цифровими сервісами користуються компанії, яким необхідно працювати з даними військовозобов’язаних та оформлювати бронювання співробітників.