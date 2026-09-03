Дія запустила нову послугу: скористатися можуть мільйони

Українцям більше не обов’язково відвідувати ДРАЦС, щоб офіційно розірвати шлюб. У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга, яка дозволяє пройти процедуру розлучення онлайн. Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Дії" у Telegram.

Дія. Фото: з відкритих джерел

Процедура починається із заяви одного з подружжя. Після її формування другий партнер має підтвердити документ у власному застосунку. Далі "Дія" автоматично перевіряє інформацію в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Втім, скористатися сервісом без згоди другої сторони не вийде. Для онлайн-розірвання шлюбу необхідне підтвердження обох партнерів.

Після подання заяви шлюб розривається через один місяць. Протягом цього періоду подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це потрібно не пізніше ніж за чотири години до запланованої відеоконференції.

Раніше процедура вимагала щонайменше двох візитів до відділу ДРАЦС та оформлення паперових документів. Тепер основну частину процесу можна пройти дистанційно, що особливо актуально для людей, які перебувають у різних містах або країнах.

Водночас цифрова послуга має чітке обмеження. Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд.

Для громадян, які не користуються "Дією", залишається традиційний варіант – особисто звернутися до відділу ДРАЦС.

Таким чином, держава переводить ще одну бюрократичну процедуру в онлайн-формат. Але простота сервісу не скасовує головної умови: рішення про розлучення має бути спільним.

Також видання "Коментарі" повідомляло – цифровий дозвіл на зброю: як отримати документ у "Дії" за кілька хвилин.



