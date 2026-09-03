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Дия запустило новую услугу: воспользоваться могут миллионы

Теперь супругам не придется несколько раз ходить в ДРАЦС с бумажными документами. Однако для онлайн-развода есть важное условие

3 сентября 2026, 13:02
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Кравцев Сергей

Украинцам больше не обязательно посещать ДРАЦС, чтобы официально расторгнуть брак. В приложении "Дия" появилась новая услуга, позволяющая пройти процедуру развода онлайн. Об этом говорится в сообщении на странице Дии в Telegram.

Дия запустило новую услугу: воспользоваться могут миллионы

Дия. Фото: из открытых источников

Процедура начинается с заявления одного из супругов. После ее формирования второй партнер должен подтвердить документ в собственном приложении. Далее "Дия" автоматически проверяет информацию в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Впрочем, воспользоваться сервисом без согласия другой стороны не получится. Для расторжения брака необходимо подтверждение обоих партнеров.

После подачи заявления брак разрывается через один месяц. В течение этого периода супруги могут изменить решение и отозвать заявление. Сделать это нужно не позднее чем за четыре часа до запланированной видеоконференции.

Ранее процедура требовала минимум двух визитов в отдел ДРАЦС и оформление бумажных документов. Теперь основную часть процесса можно пройти дистанционно, что особенно актуально для людей, находящихся в разных городах или странах.

В то же время, цифровая услуга имеет четкое ограничение. Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака по-прежнему происходит через суд.

Для граждан, не пользующихся "Дия", остается традиционный вариант – лично обратиться в отдел ДРАЦС.

Таким образом, государство переводит еще одну бюрократическую процедуру в онлайн формат. Но простота сервиса не отменяет главного условия: решение о разводе должно быть общим.

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