Бронирование, отсрочка и ФЛП: названы самые популярные услуги на портале "Дия"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Портал "Дия" в 2026 году остается важным инструментом для украинцев и бизнеса, а наибольшим спросом пользуются услуги, связанные с военным учетом, бронированием работников и ведением предпринимательской деятельности. За первые семь месяцев года пользователи миллионы раз обращались в цифровые государственные сервисы.
Какие самые популярные услуги в "Дии"
По данным Министерства цифровой трансформации, предоставленным в ответ на запрос издания "Комментарии", с 1 января по 1 августа 2026 года самой популярной услугой, которой воспользовались на портале "Дия", стали сведения о работниках из Реестра военнообязанных.
На втором месте оказались запросы на получение отсрочки. За этой услугой обратились 645621 раз. Еще 333090 раз украинцы получали военно-учетный документ, а услугой бронирования работников воспользовались 332176 раз. На пятом месте оказалась услуга, предоставляющая справку о доходах.
Таким образом, четыре позиции в первой десятке напрямую связаны с военным учетом и мобилизационными процедурами. Особенно активно цифровыми сервисами пользуются компании, которым необходимо работать с данными военнообязанных и оформлять бронирование сотрудников.