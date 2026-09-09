Бронирование, отсрочка и ФЛП: названы самые популярные услуги на портале "Дия"

Портал "Дия" в 2026 году остается важным инструментом для украинцев и бизнеса, а наибольшим спросом пользуются услуги, связанные с военным учетом, бронированием работников и ведением предпринимательской деятельности. За первые семь месяцев года пользователи миллионы раз обращались в цифровые государственные сервисы.

Какие самые популярные услуги в "Дии"

По данным Министерства цифровой трансформации, предоставленным в ответ на запрос издания "Комментарии", с 1 января по 1 августа 2026 года самой популярной услугой, которой воспользовались на портале "Дия", стали сведения о работниках из Реестра военнообязанных.

На втором месте оказались запросы на получение отсрочки. За этой услугой обратились 645621 раз. Еще 333090 раз украинцы получали военно-учетный документ, а услугой бронирования работников воспользовались 332176 раз. На пятом месте оказалась услуга, предоставляющая справку о доходах.

ТОП-10 самых популярных услуг на портале "Дия"

1. Сведения о работниках из Реестра военнообязанных – 1 108 187

2. Получение отсрочки – 645 621

3. Военно-учетный документ – 333 090

4. Бронирование работников – 332 176

5. Справка о доходах – 300 722

6. Выписка о месте жительства — 236 642

7. Выдержка о несудимости – 190 179

8. Внесение изменений о ФЛП – 163 301

9. Автоматическая регистрация ФЛП – 144 600

10. Заявление на получение помощи для проведения скринингов здоровья – 133 021

Таким образом, четыре позиции в первой десятке напрямую связаны с военным учетом и мобилизационными процедурами. Особенно активно цифровыми сервисами пользуются компании, которым необходимо работать с данными военнообязанных и оформлять бронирование сотрудников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Дия" запустила новую услугу, позволяющую совершить развод онлайн