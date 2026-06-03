Бронь замість фронту: в Україні розкрили кількість священиків, які отримали відстрочку від мобілізації

В Україні понад шість тисяч священнослужителів отримали офіційне відстрочення від мобілізації завдяки механізму бронювання. Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський під час прес-конференції у Києві.

Бронювання священиків. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сьогодні в країні діє близько 35 тисяч релігійних організацій, проте статус критично важливих для функціонування держави набули трохи більше 10 тисяч із них. Саме цей статус дозволяє керівникам релігійних громад та священнослужителям претендувати на бронювання від мобілізації.

Оленський уточнив, що наразі таку відстрочку вже оформили близько 6,5 тисяч представників духовенства. Йдеться про священиків та керівників релігійних організацій, які відповідають встановленим критеріям.

Водночас чиновник наголосив, що це правило поширюється не на всі конфесії. Зокрема, релігійні організації, що належать до Української православної церкви Московського патріархату, не можуть набути статусу критично важливих. Відповідно, їхні священнослужителі не мають права на бронювання за цією процедурою.

Окрему увагу під час прес-конференції приділили суспільним настроям. Згідно з результатами соціологічних досліджень, питання участі духовенства у мобілізації залишається предметом дискусій. Кожен четвертий українець вважає, що священики мають проходити службу на загальних засадах разом з іншими громадянами. У той же час 44% респондентів підтримують особливий підхід, коли представники духовенства можуть виконувати служіння без участі в бойових діях.

Нагадаємо, у травні Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила оновлений перелік із 10 922 релігійних організацій, визнаних критично важливими для функціонування економіки та суспільного життя країни. Саме це рішення відкрило шлях до масового бронювання священнослужителів в умовах військового становища.

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