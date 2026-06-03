Бронь вместо фронта: в Украине раскрыли число священников, получивших отсрочку от мобилизации

В Украине более шести тысяч священнослужителей получили официальную отсрочку от мобилизации благодаря механизму бронирования. Об этом сообщил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время пресс-конференции в Киеве.

Бронирование священников. Фото: из открытых источников

По его словам, сегодня в стране действует около 35 тысяч религиозных организаций, однако статус критически важных для функционирования государства получили немногим более 10 тысяч из них. Именно этот статус позволяет руководителям религиозных общин и священнослужителям претендовать на бронирование от мобилизации.

Еленский уточнил, что в настоящее время такую отсрочку уже оформили около 6,5 тысячи представителей духовенства. Речь идет о священниках и руководителях религиозных организаций, которые соответствуют установленным критериям.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что данное правило распространяется не на все конфессии. В частности, религиозные организации, относящиеся к Украинской православной церкви Московского патриархата, не могут получить статус критически важных. Соответственно, их священнослужители не имеют права на бронирование по этой процедуре.

Отдельное внимание во время пресс-конференции уделили общественным настроениям. Согласно результатам социологических исследований, вопрос участия духовенства в мобилизации остается предметом дискуссий. Каждый четвертый украинец считает, что священники должны проходить службу на общих основаниях вместе с другими гражданами. В то же время 44% респондентов поддерживают особый подход, при котором представители духовенства могут выполнять служение без участия в боевых действиях.

Напомним, в мае Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила обновленный перечень из 10 922 религиозных организаций, признанных критически важными для функционирования экономики и общественной жизни страны. Именно это решение открыло путь к массовому бронированию священнослужителей в условиях продолжающегося военного положения.

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