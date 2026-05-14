Бронь більше не врятує: влада готує жорсткий перезапуск мобілізації

На тлі затяжної війни та дедалі гострішої потреби у людському ресурсі влада готує радикальну зміну правил бронювання військовозобов’язаних. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь у обороні", який може повністю змінити систему відстрочок від мобілізації.

Бронювання від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

Документ пропонує відмовитися від нинішньої моделі, за якої заброньований працівник фактично випадає з оборонного процесу. Натомість автори реформи просувають принцип: бронювання – це не звільнення від обов’язків перед державою, а інша форма участі в обороні країни. Йдеться про поєднання потреб фронту та функціонування економіки в умовах війни.

Одним із головних нововведень стане закріплення критеріїв бронювання безпосередньо у законі. Наразі значна частина рішень ухвалюється постановами уряду, що неодноразово викликало критику через непрозорість та нерівність підходів.

Законопроєкт передбачає зміни до статті 25 закону про мобілізацію. Відтепер категорії осіб, підстави для відстрочки та строки бронювання мають визначатися виключно Верховною Радою. Це означає, що Кабмін втратить можливість оперативно змінювати правила без парламентського голосування.

Окремий акцент зроблено на боротьбі з так званими “вічними бронями”. Законопроєкт прямо забороняє безстрокове бронювання та вводить регулярний перегляд статусу заброньованих працівників. Таким чином влада намагається перекрити механізми, які роками дозволяли окремим категоріям уникати мобілізації.

У разі ухвалення документ може стати однією з найгучніших реформ мобілізаційної системи за весь час повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні хочуть створити відкритий реєстр мобілізації: хто і коли може отримати повістку.



