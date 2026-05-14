Бронь больше не спасет: власти готовят жесткий перезапуск мобилизации

На фоне затяжной войны и острой потребности в человеческом ресурсе власти готовят радикальное изменение правил бронирования военнообязанных. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне", который может полностью изменить систему отсрочок от мобилизации.

Документ предлагает отказаться от нынешней модели, по которой забронированный работник фактически выпадает из оборонного процесса. Авторы реформы продвигают принцип: бронирование – это не освобождение от обязанностей перед государством, а другая форма участия в обороне страны. Речь идет о сочетании потребностей фронта и функционировании экономики в условиях войны.

Одним из главных новшеств станет закрепление критериев бронирования непосредственно в законе. В настоящее время значительная часть решений принимается постановлениями правительства, что неоднократно вызывало критику из-за непрозрачности и неравенства подходов.

Законопроект предусматривает изменения в статью 25 закона о мобилизации. Теперь категории лиц, основания для отсрочки и сроки бронирования должны определяться исключительно Верховной Радой. Это означает, что Кабмин упустит возможность оперативно менять правила без парламентского голосования.

Отдельный акцент сделан на борьбе с так называемыми "вечными бронями". Законопроект прямо запрещает бессрочное бронирование и вводит регулярный пересмотр статуса забронированных работников. Таким образом, власти пытаются перекрыть механизмы, которые годами позволяли отдельным категориям избегать мобилизации.

В случае принятия документа может стать одной из самых громких реформ мобилизационной системы за все время полномасштабной войны.

