Борщагівка стала тестом для СБУ: чому спецслужби опинилися під шквалом критики

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці оголив проблеми в роботі правоохоронних органів, спецслужб та інформаційного середовища. Чому історія на Борщагівці стала приводом для жорстких запитань до СБУ та Нацполіції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фото: з відкритих джерел

Виникають принципові питання до силовиків

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, конфліктний інцидент у Петропавлівській Борщагівці є тривожним сигналом для української влади і дуже серйозним приводом для роботи над помилками для правоохоронних органів і спецслужб. Факапів було занадто багато.

Експерт зауважив, варто хоча б звернути увагу на одну і специфічну проблему. За повідомленнями різних джерел, серед тих телеграм-каналів, які істерично і навіть із захопленням розповсюджували версію про "катівню" на Борщагівці, була ціла низка ресурсів, які, нібито, є під контролем СБУ.

"І ось тут виникають принципові питання: наскільки СБУ контролює свою ж телеграм-сітку? Як це сталося, шо нібито підконтрольні телеграм-канали почали по факту працювати на підрив національної безпеки України? Зрозуміло, що робили вони це за гроші і заради хайпу, але, де ж контроль в інтересах нацбезпеки України? Потрібні висновки, зокрема і кадрові", – зазначив експерт.

На його думку, зважаючи на таку ситуацію деяких інформаційних "менеджерів" варто позбавити броні і показово покарати, а декого варто притягнути і до кримінальної відповідальності.

Не хочеться ставити у приклад окупантів

Політичний оглядач, блогер Сергій Марченко зазначив, правоохоронні органи України в черговий раз виявилися неспроможними захистити права громадян і дозволили відбутися масовим заворушенням.

"Особливо ганебно, що Нацполіція і СБУ прошляпили заворушення не в глухому селі, а в передмісті Києва, куди що з поліцейського Главку, що з центрального офісу СБУ їхати півгодини. Підтримка громадського порядку під час війни особливо важлива, бо зараз росія докладає максимум зусиль, щоб розхитати Україну з середини. На фронті у них не виходить нічого, тому всі ракети і всі зусилля окупантів спрямовані на цивільних. За задумом путіна, саме цивільні допоможуть росії виграти війну, коли будуть атакувати військових і дестабілізувати ситуацію в державі", – зазначив експерт.

За його словами, в таких умовах Нацполіція, а особливо – СБУ, мають докласти всіх зусиль, щоб провокатори, які вирішують свої шкурняки за рахунок інтересів країни, знали, що за порушення закону покарання буде швидким і невідворотнім.

"Натомість якісь мутні тіпи з кримінальним минулим приводять тітушню до розташування військового підрозділу і їм за це нічого не буде. Навпаки, з ними розмовляє сам Буданов і вони стають зірками цього всратого шоу на крові воюючої країни. Я розумію, що підглядати за журналістками Бігусів СБУ набагато цікавіше, ніж займатися агентурною роботою, або хоча б своєчасно реагувати на резонансні новини, але ж скільки можна ловити мишей? Не хочеться ставити в приклад окупантів, але вони мають неймовірний досвід постійних війн і перемагають не завдяки розуму, а завдяки дисципліні. Ви бачили хоч один мітинг проти мобілізації в Донецьку? Ви бачили, щоб в Донецьку хтось кричав російському генералу, що військові – під@раси? А в Києві – запросто!", – зауважив аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після скандалу у Борщагівці почалися перші затримання: Буданов зробив заяву.



