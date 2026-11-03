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Після скандалу у Борщагівці почалися перші затримання: Буданов зробив заяву

За версією Кирила Буданова, жінка придбала автомобіль швидкої допомоги, одягла форму медика та разом із водієм кілька днів спостерігала за будівлею

3 листопада 2026, 15:11
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Кравцев Сергей

Жінку, яка однією з перших приїхала до будинку у Борщагівці на автомобілі швидкої допомоги, затримали. За словами керівника офісу президента Кирила Буданова, слідство встановило, що перед резонансними подіями вона могла проводити попередню розвідку об'єкта.

Після скандалу у Борщагівці почалися перші затримання: Буданов зробив заяву

Скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фото: з відкритих джерел

Як заявив голова ОП, підозрювана діяла не спонтанно. Вона придбала автомобіль швидкої допомоги, переодяглася у форму медичного працівника і разом із водієм щонайменше за три доби до конфлікту приїжджала до будівлі. Таким чином, за версією Буданова, підготовка розпочалася задовго до появи натовпу біля об'єкту 2 листопада.

Додаткові відомості, як стверджує керівник Офісу президента, слідчі отримали після вивчення затриманої телефону. У пристрої виявили фотографії, листування та контакти з Telegram-каналами, які активно розповсюджували повідомлення про те, що відбувається у Борщагівці.

При цьому остаточних мотивів дій жінки поки не встановлено. Буданов припустився кількох варіантів: від прагнення здобути популярність або заробити гроші до можливої антидержавної діяльності. Однак він наголосив, що не можна пояснювати весь інцидент виключно діями провокаторів.

За словами голови ОП, події одночасно показали серйозну напругу в суспільстві та наявність проблем, які державі необхідно вирішувати.

Буданов також повідомив, що люди, які дійсно потребували медичної допомоги, зараз перебувають у лікарні. При цьому більшість тих, хто перебував у будинку, за його словами, не потребували госпіталізації.

Тепер слідство має встановити, хто міг бути причетний до підготовки подій, чи існувала координація з інформаційними майданчиками і яку мету мали учасники передбачуваної операції.

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