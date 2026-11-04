Борщаговка стала тестом для СБУ: почему спецслужбы оказались под шквалом критики

Инцидент в Петропавловской Борщаговке обнажил проблемы в работе правоохранительных органов, спецслужб и информационной среды. Почему история на Борщаговке стала поводом для жестких вопросов СБУ и Нацполиции? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

Возникают принципиальные вопросы к силовикам

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что конфликтный инцидент в Петропавловской Борщаговке является тревожным сигналом для украинской власти и очень серьезным поводом для работы над ошибками для правоохранительных органов и спецслужб. Факапов было слишком много.

Эксперт отметил, стоит хотя бы обратить внимание на одну и специфическую проблему. По сообщениям разных источников, среди тех телеграмм-каналов, которые истерически и даже с восхищением распространяли версию о "пытке" на Борщаговке, был целый ряд ресурсов, которые якобы находятся под контролем СБУ.

"И вот здесь возникают принципиальные вопросы: насколько СБУ контролирует свою телеграмму-сетку? Как это случилось, что якобы подконтрольные телеграмм-каналы начали по факту работать на подрыв национальной безопасности Украины? Понятно, что делали они это за деньги и ради хайпа, но где же контроль в интересах нацбезопасности Украины? Нужны выводы, в том числе кадровые", – отметил эксперт.

По его мнению, ввиду такой ситуации некоторых информационных "менеджеров" следует лишить брони и показательно наказать, а некоторых следует привлечь и к уголовной ответственности.

Не хочется ставить в пример окупантов

Политический обозреватель, блогер Сергей Марченко отметил, что правоохранительные органы Украины в очередной раз оказались неспособными защитить права граждан и позволили отделаться массовым беспорядком.

"Особенно позорно, что Нацполиция и СБУ прошляпили беспорядки не в глухой деревне, а в пригороде Киева, куда что из полицейского Главка, что из центрального офиса СБУ ехать полчаса. Поддержка общественного порядка во время войны особенно важна, потому что сейчас Россия прилагает максимум усилий, чтобы расшатать Украину изнутри. На фронте у них не выходит ничего, поэтому все ракеты и все усилия окупантов направлены на гражданских. По замыслу Путина, именно гражданские помогут России выиграть войну, когда будут атаковать военных и дестабилизировать ситуацию в государстве", – отметил эксперт.

По его словам, в таких условиях Нацполиция, а особенно СБУ, должны приложить все усилия, чтобы провокаторы, решающие свои шкурняки за счет интересов страны, знали, что за нарушение закона наказание будет быстрым и неотвратимым.

"А какие-то мутные типы с криминальным прошлым приводят тетушку к расположению военного подразделения и им за это ничего не будет. Напротив, с ними разговаривает сам Буданов, и они становятся звездами этого всратого шоу на крови воюющей страны. Я понимаю, что подсматривать за журналистками Бигусов СБУ гораздо интереснее, чем заниматься агентурной работой, или хотя бы своевременно реагировать на резонансные новости, но сколько можно ловить мышей? Не хочется ставить в пример окупантов, но они имеют невероятный опыт постоянных войн и побеждают не благодаря разуму, а благодаря дисциплине. Вы видели хоть один митинг против мобилизации в Донецке? Вы видели, чтобы в Донецке кто-то кричал российскому генералу, что военные – под@расы? А в Киеве – запросто!", – заметил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – после скандала в Борщаговке начались первые задержания: Буданов сделал заявление.



