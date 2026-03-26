Борщ підкорює Європу: у Празі влаштували гучну презентацію української культури

Українська культура гучно заявила про себе у самому серці Європи. У Празі відбувся масштабний культурно-гастрономічний захід, де головним героєм став український борщ – не просто страва, а символ національної ідентичності. Подія об’єднала дипломатів, представників міжнародних організацій і поціновувачів української культури.

У Празі презентували український борщ як спадщину ЮНЕСКО і показали моду

Як передають "Коментарі", про це повідомило Посольство України в Чеській Республіці.

Борщ як символ незламності

Під час заходу особливу увагу приділили тому, що український борщ у 2022 році був внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це рішення мало особливе значення, адже було ухвалене під час повномасштабної війни.

Посол України Василь Зварич наголосив: йдеться не лише про рецепт, а про живу традицію, яка зберігається навіть у найскладніші часи.

На цьому тлі він також згадав про знищення об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок атак, що лише підсилює значення збереження національної культури.

Клопотенко представив українську кухню

Презентацію борщу провів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Він підкреслив, що борщ – це більше, ніж страва.

Це символ єдності, історії та стійкості українців, який об’єднує покоління і продовжує жити навіть у часи війни.

Його виступ став однією з ключових частин заходу і викликав жвавий інтерес серед гостей.

Українська мода на міжнародній сцені

Окрім гастрономії, гостям представили сучасну українську моду. Поп-ап показ організувала засновниця WKND edition Тетяна Бабчук.

Дизайнери продемонстрували, що українська культура – це не лише традиції, а й сучасне бачення, яке впевнено інтегрується у світовий контекст.

Хто відвідав подію

Захід зібрав широку міжнародну аудиторію. Серед гостей були дипломати та представники різних країн – від Європи до Латинської Америки.

Також участь взяли представники Канцелярії Президента Чеської Республіки та місцеві партнери.

Чому це важливо

Подібні події мають не лише культурне, а й політичне значення. Вони допомагають формувати позитивний імідж України у світі та зміцнювати міжнародну підтримку.

Українська культура стає важливим інструментом дипломатії, який працює навіть там, де не завжди достатньо політичних аргументів.

Презентація борщу у Празі показала: українська ідентичність продовжує активно поширюватися у світі. І навіть у складні часи культура залишається одним із найсильніших інструментів, що об’єднує людей і країни.



