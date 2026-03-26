Борщ покоряет Европу: в Праге устроили громкую презентацию украинской культуры

Украинская культура громко заявила о себе в самом сердце Европы. В Праге состоялось масштабное культурно-гастрономическое мероприятие, где главным героем стал украинский борщ – не просто блюдо, а символ национальной идентичности. Событие объединило дипломатов, представителей международных организаций и ценителей украинской культуры.

В Праге презентовали украинский борщ как наследие ЮНЕСКО и показали моду

Как передают "Комментарии", об этом сообщило Посольство Украины в Чешской Республике.

Борщ как символ несокрушимости

Во время мероприятия особое внимание было уделено тому, что украинский борщ в 2022 году был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение имело особое значение, поскольку было принято во время полномасштабной войны.

Посол Украины Василий Зварыч подчеркнул: речь идет не только о рецепте, но и о живой традиции, которая сохраняется даже в самые сложные времена.

На этом фоне он также упомянул об уничтожении объектов культурного наследия в Украине в результате атак, что лишь усиливает значение сохранения национальной культуры.

Клопотенко представил украинскую кухню

Презентацию борща провел известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Он подчеркнул, что борщ – это больше, чем блюдо.

Это символ единства, истории и устойчивости украинцев , который объединяет поколение и продолжает жить даже во время войны.

Его выступление стало одной из ключевых частей мероприятия и вызвало живой интерес среди гостей.

Украинская мода на международной сцене

Кроме гастрономии гостям представили современную украинскую моду. Поп-ап показ организовала основательница WKND edition Татьяна Бабчук.

Дизайнеры продемонстрировали, что украинская культура – это не только традиции, но и современное видение, уверенно интегрирующееся в мировой контекст.

Кто посетил событие

Мероприятие собрало широкую международную аудиторию. Среди гостей были дипломаты и представители разных стран – от Европы до Латинской Америки.

Также приняли участие представители Канцелярии Президента Чешской Республики и местные партнеры.

Почему это важно

Подобные события имеют не только культурное, но и политическое значение. Они помогают формировать позитивный имидж Украины в мире и укреплять международную поддержку.

Украинская культура становится важным инструментом дипломатии , работающим даже там, где не всегда достаточно политических аргументов.

Презентация борща в Праге показала, что украинская идентичность продолжает активно распространяться в мире. И даже в сложные времена культура остается одним из сильнейших инструментов, объединяющих людей и страны.