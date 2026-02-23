На передову – не борщ у банці: що справді рятує сили бійців і чому «правильна» посилка важливіша за кількість

Рубрики
На фронті їжа – це не про гастрономію. Це про енергію, витривалість і можливість швидко поїсти в окопі чи бліндажі без кухні та електрики. Саме тому найкращими вважаються продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування, легко транспортуються і відкриваються без ножа та консервного ключа.
Енергетичні батончики, сало і шоколад – що реально варто відправляти на фронт
Головне правило – висока калорійність у невеликому об’ємі. Бо боєць може не мати змоги повноцінно поїсти гарячого, але має отримати достатньо енергії для чергування, переміщень і фізичного навантаження.
В умовах холоду організм витрачає більше енергії на підтримання температури. За активних бойових дій витрати можуть перевищувати 3500–4000 ккал на добу. Тому продукти мають бути поживними, а не "дієтичними". Горіхи, сало, шоколад і консерви мають високу енергетичну щільність, що критично в польових умовах.
- Скляну тару – вона б’ється.
- Продукти, які потребують тривалого варіння.
- Домашні страви типу вареників чи голубців – лише якщо є впевненість у швидкій доставці та збереженні температурного режиму.
- Швидкопсувні молочні вироби.
Додатково волонтери радять вкладати мультивітаміни – вони допомагають компенсувати нестачу свіжих овочів і фруктів. Горіхи корисні як джерело омега-3, що підтримує серцево-судинну систему.
Фронтова логістика – це випробування для будь-якої упаковки. Тому важливі герметичність, міцність та простота відкриття. Кожна посилка має бути продуманою: менше зайвого – більше енергії.
