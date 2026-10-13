Бориспіль і Львів готуються до відкриття неба: що насправді відбувається з українськими аеропортами

Бориспіль і Львів зберігають технічну готовність до відновлення роботи, однак повноцінне повернення цивільної авіації в Україну залежатиме від безпекової ситуації та окремих рішень щодо відкриття повітряного простору. Про це йдеться у відповіді Державної авіаційної служби України на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Аеропорт. Фото: з відкритих джерел

За інформацією відомства, інфраструктура аеродромів "Київ (Бориспіль)" та "Львів" збережена в належному технічному стані. Там підтримують необхідну кваліфікацію персоналу й проводять технічне обслуговування авіаційної техніки. У Державіаслужбі зазначають, що це дозволить відновити операційну діяльність цих аеродромів у короткі строки після ухвалення рішення про відкриття повітряного простору.

Водночас відомство визнає, що частина цивільних аеродромів України зазнала значних пошкоджень унаслідок війни. Це безпосередньо впливає на терміни їхнього відновлення.

Окрема увага приділяється роботі в умовах підвищених ризиків. Експлуатанти Борисполя та Львова розробили плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема ракетних обстрілів і атак із застосуванням дистанційно керованих систем. Документи передбачають, серед іншого, оптимізацію обслуговування пасажирів у таких обставинах.

У 2024-2026 роках Державіаслужба перевіряла фактичний стан Борисполя, Львова, аеропортів Чернівців, Одеси та Києва (Жуляни). За результатами перевірок надали пропозиції щодо організаційно-технічних заходів для відновлення їхньої діяльності.

Після припинення або скасування воєнного стану чи ухвалення рішення про відкриття повітряного простору планують додатково оцінити пошкодження аеропортів і визначити першочергові відновлювальні роботи.

Отже, технічна підготовка триває, але конкретних дат повернення пасажирських рейсів Державіаслужба не назвала.

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