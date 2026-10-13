Борисполь и Львов готовятся к открытию неба: что происходит с украинскими аэропортами

Борисполь и Львов сохраняют техническую готовность к возобновлению работы, однако полноценный возврат гражданской авиации в Украину будет зависеть от ситуации безопасности и отдельных решений по открытию воздушного пространства. Об этом говорится в ответе Государственной авиационной службы Украины на запрос интернет-портала "Комментарии".

Аэропорт. Фото: из открытых источников

По информации ведомства, инфраструктура аэродромов "Киев (Борисполь)" и "Львов" сохранена в надлежащем техническом состоянии. Там поддерживают необходимую квалификацию персонала и производят техническое обслуживание авиационной техники. В Госавиаслужбе отмечают, что это позволит возобновить операционную деятельность этих аэродромов в короткие сроки после принятия решения об открытии воздушного пространства.

В то же время ведомство признает, что часть гражданских аэродромов Украины получила значительные повреждения в результате войны. Это оказывает непосредственное влияние на сроки их восстановления.

Отдельное внимание уделяется работе в условиях повышенных рисков. Эксплуатанты Борисполя и Львова разработали планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, в частности, ракетных обстрелов и атак с применением дистанционно управляемых систем. Документы предусматривают, в частности, оптимизацию обслуживания пассажиров в таких обстоятельствах.

В 2024-2026 годах Госавиаслужба проверяла фактическое состояние Борисполя, Львова, аэропортов Черновцов, Одессы и Киева (Жуляны). По результатам проверок предоставили предложения по организационно-техническим мерам для возобновления их деятельности.

После прекращения или отмены военного положения или принятия решения об открытии воздушного пространства планируется дополнительно оценить повреждения аэропортов и определить первоочередные восстановительные работы.

Следовательно, техническая подготовка продолжается, но конкретных дат возврата пассажирских рейсов Госавиаслужба не указала.

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