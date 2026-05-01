Блокпости заради мобілізації: у Міноборони пояснили, хто перекриває дороги

Рішення про перекриття руху транспорту під час мобілізаційних заходів приймається не лише на рівні окремих структур, а місцевими радами оборони. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

Блокпости на дорогах. Фото: з відкритих джерел

За його словами, такі заходи вживаються у рамках виконання мобілізаційних планів та реалізуються спільними групами представників територіальних центрів комплектування та Національної поліції. При цьому саме місцеві ради оборони визначають потребу обмежень на дорогах.

Гаврилюк наголосив, що громадяни можуть звертатися безпосередньо до керівництва цих порад для роз'яснення причин таких рішень, оскільки саме вони несуть відповідальність за введення таких заходів на місцях.

Окремо урядовець прокоментував питання прозорості роботи груп оповіщення. Зокрема, йшлося про використання бодікамер співробітниками ТЦК – теми, яка активно обговорюється у суспільстві на тлі резонансних випадків.

За його словами, наразі персонального забезпечення кожної посадової одиниці такими пристроями немає. Однак у кожному територіальному центрі комплектування є певна кількість бодікамер, які розподіляються між групами оповіщення.

"У кожній групі є відповідні засоби фіксації", — зазначив він, додавши, що це має сприяти контролю над діями співробітників під час виконання службових завдань.

Таким чином, влада намагається балансувати між виконанням мобілізаційних завдань та необхідністю підвищити довіру суспільства до процесу, який залишається одним із найчутливіших в умовах воєнного часу.

