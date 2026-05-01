Блокпосты ради мобилизации: в Минобороны объяснили, кто перекрывает дороги

Решение о перекрытии движения транспорта во время мобилизационных мероприятий принимается не на уровне отдельных структур, а местными советами обороны. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

Блокпосты на дорогах. Фото: из открытых источников

По его словам, такие меры применяются в рамках выполнения мобилизационных планов и реализуются совместными группами представителей территориальных центров комплектования и Национальной полиции. При этом именно местные советы обороны определяют необходимость ограничений на дорогах.

Гаврилюк подчеркнул, что граждане могут обращаться напрямую к руководству этих советов для разъяснения причин подобных решений, поскольку именно они несут ответственность за введение таких мер на местах.

Отдельно чиновник прокомментировал вопрос прозрачности работы групп оповещения. В частности, речь шла об использовании бодикамер сотрудниками ТЦК – теме, которая активно обсуждается в обществе на фоне резонансных случаев.

По его словам, на данный момент персональное обеспечение каждой должностной единицы такими устройствами отсутствует. Однако в каждом территориальном центре комплектования имеется определенное количество бодикамер, которые распределяются между группами оповещения.

"В каждой группе есть соответствующие средства фиксации", — отметил он, добавив, что это должно способствовать контролю за действиями сотрудников во время выполнения служебных задач.

Таким образом, власти пытаются балансировать между выполнением мобилизационных задач и необходимостью повысить доверие общества к процессу, который остается одним из самых чувствительных в условиях военного времени.

