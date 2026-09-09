Близький Схід штовхає світові ціни до небезпечної межі: що сталося

Світові ціни на нафту різко піднялися на тлі нової хвилі атак на Близькому Сході. Як повідомляє Reuters, вартість Brent вперше з липня наблизилася до психологічно важливої позначки $100 за барель.

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

Станом на 08:14 за київським часом ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,3% — до $99,22 за барель. Американська нафта марки WTI додала 1,2%, досягнувши $94,13.

З початку серпня Brent вже подорожчала приблизно на чверть. Головною причиною стає тривога інвесторів щодо стабільності поставок нафти з регіону. Надії на остаточне врегулювання затяжного конфлікту слабшають, тоді як бойові дії знову набирають сили.

8 вересня напруженість різко посилилася. Хусіти, що підтримуються Іраном, в Ємені завдали ударів по кількох саудівських містах. Паралельно американські сили атакували іранські нафтові танкери, після чого Іран завдав ударів у відповідь по американській базі в Йорданії та судах.

Аналітики OCBC вважають, що атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії та подальше знищення п'яти іранських танкерів посилили побоювання щодо тривалого порушення постачання нафти.

Ер-Ріяд вже перенаправляє частину експорту в обхід Ормузької протоки, проте тривалі атаки здатні серйозно ускладнити доставку сировини на світовий ринок. Водночас, дорога нафта посилює інфляційні ризики, особливо для азіатських країн, залежних від імпорту енергоносіїв.

"Ціна Brent $100 – це не просто психологічний рубіж, а сигнал тривоги для економіки в цілому", — зазначила аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва.

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